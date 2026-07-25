EN LA B SPOORTIVO PATRIA GOLEÓ A 6 DE ENERO 9-1
En el inicio de la novena fecha del Torneo de Primera B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol, este viernes se jugaron cinco partidos. El puntero Sportivo Patria volvió a ratificar sus excelente momento y goleó a 6 de Enero por 9-1, fue en horario central en la cancha del Club Fontana, en el primer juego en el escenario Albiceleste, Estrada se impuso a 17 de Agosto por 2-0. A continuación todos los resultados, y la programación que este sábado completará la fecha 9.
Fecha 9- Resultados
Viernes 24 de Julio
Sportivo Patria 9- 6 de Enero 1
José Manuel Estrada 2- 17 de Agosta 0
Rivadavia 3- Juniors 1
República Argentina 0- Independiente Fontana 1
Antenor Gauna 2- Katrina 1
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La fecha se cierra hoy
Sábado 25 de Julio
Cancha del Club Fontana
13:30: Domingo Savio- Sol de Mayo
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Cancha del Club Sargento Rivarola
15_ Sargento Rivarola- Platense
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Cancha del Club 8 de Diciembre
15: Fátima- Deportivo Merlo de Villa Escolar
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Cancha del Club San Lorenzo
13:30: Unión del Divino Niño- El Fortín
15:30: Garrido- Juventud Unida
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FOTO: Un pasaje del juego entre Sportivo Patria y 6 de Enero. El equipo que conduce Juan Carlos Hermosí se consolida como el puntero en la B.