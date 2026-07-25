EN LA B SPOORTIVO PATRIA  GOLEÓ A 6 DE ENERO 9-1

En el inicio de la novena fecha del Torneo de Primera B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol, este viernes se jugaron cinco partidos. El puntero Sportivo Patria volvió a ratificar sus excelente momento y goleó a 6 de Enero por 9-1, fue en horario central en la cancha del Club Fontana, en el primer juego en el escenario Albiceleste, Estrada se impuso a 17 de Agosto por 2-0. A continuación todos los resultados, y la programación que este sábado completará la fecha 9.

Fecha 9- Resultados

Viernes 24 de Julio

Sportivo Patria 9- 6 de Enero 1

José Manuel Estrada 2- 17 de Agosta 0

Rivadavia 3- Juniors 1

República Argentina 0- Independiente Fontana 1

Antenor Gauna 2- Katrina 1

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La fecha se cierra hoy

Sábado 25 de Julio

Cancha del Club Fontana

13:30: Domingo Savio- Sol de Mayo

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Cancha del Club Sargento Rivarola

15_ Sargento Rivarola- Platense

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Cancha del Club 8 de Diciembre

15: Fátima- Deportivo Merlo de Villa Escolar

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Cancha del Club San Lorenzo

13:30: Unión del Divino Niño- El Fortín

15:30: Garrido- Juventud Unida

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FOTO: Un pasaje del juego entre Sportivo Patria y 6 de Enero. El equipo que conduce Juan Carlos Hermosí se consolida como el puntero en la B.

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