EN LA B VOLVIÓ A GANAR PATRIA Y PERDIÓ ESTRADA ANTE REPÚBLICA

Este sábado se completó la decimoctava fecha del Torneo de Primera B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). Patria goleó al Atlético Rivadavia y sigue como único puntero e invicto, en tanto que Estrada cayó ante República Argentina por 2-0, y cedió su condición de escolta. A continuación, todos los marcadores definitivos, y la tabla de posiciones a falta de una fecha para el final de la fase de clasificación.

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Los resultados de la fecha 18

Sportivo Patria 4- Atlético Rivadavia 0

Estrada 0- República Argentina 2

Garrido 2- Fátima 0

Sol de Mayo 2- Sargento Rivarola 2

Domingo Savio 1- El Fortín 0

6 de Enero 2- Deportivo Merlo 0

Katrina 4- Juniors 3

Juventud Unida 1- Independiente Fontana 3

Antenor Gauna 4- Unión Divino Niño 1

17 de Agosto 1- Platense 1

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FOTO 1: Estrada perdió y quedó relegado al tercer lugar en la tabla.

FOTO 2: Tabla de posiciones de la B.

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