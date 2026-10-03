EN LA B VOLVIÓ A GANAR PATRIA Y PERDIÓ ESTRADA ANTE REPÚBLICA
Este sábado se completó la decimoctava fecha del Torneo de Primera B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). Patria goleó al Atlético Rivadavia y sigue como único puntero e invicto, en tanto que Estrada cayó ante República Argentina por 2-0, y cedió su condición de escolta. A continuación, todos los marcadores definitivos, y la tabla de posiciones a falta de una fecha para el final de la fase de clasificación.
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Los resultados de la fecha 18
Sportivo Patria 4- Atlético Rivadavia 0
Estrada 0- República Argentina 2
Garrido 2- Fátima 0
Sol de Mayo 2- Sargento Rivarola 2
Domingo Savio 1- El Fortín 0
6 de Enero 2- Deportivo Merlo 0
Katrina 4- Juniors 3
Juventud Unida 1- Independiente Fontana 3
Antenor Gauna 4- Unión Divino Niño 1
17 de Agosto 1- Platense 1
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FOTO 1: Estrada perdió y quedó relegado al tercer lugar en la tabla.
FOTO 2: Tabla de posiciones de la B.