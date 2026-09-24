Con participantes de toda la provincia se cumplió el torneo con la categoría más chica para el atletismo adaptado ya que más adelante vendrá la sub 18.

En la pista del Centro de Educación Física N° 1 se realizó el Provincial de atletismo adaptado en la categoría sub 15 de los Juegos Evita Formoseños.

En este caso, los deportistas sub 15 buscaron su lugar en el podio en las pruebas de lanzamiento de bala, salto en largo y carreras de 80 y 150 metros llanos. Obviamente, tuvieron como escenario la pista de atletismo del Centro de Educación Física que fue inaugurada el año pasado.

A continuación, el detalle de los podios en las cuatro pruebas tanto en femenino como en masculino y en cada clasificación de discapacidad:

Femenino: Lanzamiento de bala: Talla baja: 1) Estefanía Young de Clorinda.

Intelectuales: 1) Tatiana Rodas de Laguna Yema, 2) Xiomara Arias de Villa Dos Trece y 3) Milagros González de Especial 3 de Formosa.

Disminuidas visuales: 1) Ailen Moreno de Las Lomitas.

Síndrome de Down: 1) Génesis Agüero de Laguna Blanca.

Motores: 1) Thalía Palacios de Herradura.

80 metros llanos: Intelectuales: 1) Xiomara Arias de Villa Dos Trece, 2) Tatiana Rodas de Laguna Yema y 3) Milagros González de El Colorado.

PC: 1) Vanina Masa de Las Lomitas.

Disminuidas visuales B3: 1) Xiomara Trinidad de Tatané y 2) Karen Cardozo de Güemes.

Síndrome de Down: 1) Valentina Torres de Herradura.

Motores: 1) Thalía Palacios de Herradura.

Salto en largo: Síndrome de Down: 1) Emily Torres de Especial N° 1 de Formosa y 2) Génesis Agüero de Laguna Blanca.

Disminuidas visuales B2: 1) Karen Cardozo de Güemes.

Disminuidas visuales B3: 1) Xiomara Trinidad de Tatané y 2) Valentina Torres de Herradura.

PC: 1) Vanina Maza de Las Lomitas.

Intelectuales: 1) Brenda Rahn de Villa Dos Trece, 2) Nahiara Arias de Villa Dos Trece y 3) Génesis Giménez de Villa Dos Trece.

150 metros llanos: Intelectuales: 1) Xiomara Trinidad de Tatané, 2) Valentina Torres de Herradura y 3) Xiomara Arias de Villa Dos Trece.

Motores: 1) Thalía Palacios de Herradura.

Talla baja: 1) Estefanía Younge de Clorinda.

Síndrome de Down: 1) Emily Torres de la Especial N° 1 de Formosa.

Masculino: Lanzamiento de bala: Disminuidos visuales B1: 1) Jonathan Penayo de Villa Dos Trece.

Disminuidos visuales B2: 1) Teo Penayo de Villa Dos Trece.

Disminuidos visuales B3: 1) Gabriel Pereira de Villa Dos Trece.

Intelectuales: 1) Thiago Albornoz de Ingeniero Juárez, 2) Jonatan Rivas de Villa Dos Trece y 3) Brian Ruíz Díaz de Villa Dos Trece.

Motores: 1) Alejandro Rojas de Laguna Blanca.

Síndrome de Down: 1) Maximiliano Pino de Laishí.

PC: 1) Alejandro Gutiérrez de Riacho He Hé.

80 metros llanos: Intelectuales: 1) José Atanacio de Laguna Yema, 2) Ramiro Acuña de Villa Dos Trece y 3) Thiago Albornoz de Ingeniero Juárez.

Síndrome de Down: 1) Maximiliano Pino de Laishí.

PC: 1) Alejandro Gutiérrez de Riacho He Hé.

Disminuidos visuales B3: 1) Gabriel Pereira de Villa Dos Trece.

Disminuidos visuales B2: 1) Teo Penayo de Villa Dos Trece.

Disminuidos visuales B1: 1) Jonathan Penayo de Villa Dos Trece.

Salto en largo: Disminuidos visuales B2: 1) Teo Penayo de Villa Dos Trece.

Disminuidos visuales B3: 1) Gabriel Pereira de Villa Dos Trece.

Síndrome de Down: 1) Jeremías Silva de Especial N°1 de Formosa.

PC: 1) Alejandro Gutiérrez de Riacho He Hé.

Intelectuales: 1) Jonathan Rivas de Villa Dos Trece, 2) Thiago Albornoz de Ingeniero Juárez y 3) Axel Acuña de Villa Dos Trece.

150 metros llanos: Intelectual: 1) José Atanasio de Laguna Yema, 2) Ramiro Acuña de Villa Dos Trece y 3) Antonio Silvero de Tatané.

Síndrome de Down: 1) Jeremías Silva de Especial N°1 de Formosa.

Disminuidos visuales: 1) Jonathan Penayo de Villa Dos Trece.

FOTO: El atletismo adaptado fue la excusa para seguir fomentando la integración de los jóvenes de toda la provincia de Formosa-

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