EN MARCHA LA CUARTA FECHA DEL CERTAMEN DE PRIMERA B DE LA LFF

Entre este viernes y el sábado se jugarán los diez encuentros correspondientes al certamen de la categoría Primera B 2026 que es organizado por la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). La oferta futbolística aparece como sumamente interesante, con cruces entre calificados equipos de los barrios de capital y la localidad de Villa Escolar. A continuación, todos los detalles de una nueva jornada del ascenso formoseño.

Viernes 5 de Junio

Cancha del Club Fontana

13:30: República Argentina- Atlético Rivadavia

15:30: Independiente Fontana- Sportivo Patria

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Cancha del Club 8 de Diciembre

15:30: Fátima- Domingo Savio

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Cancha del Club Sargento Rivarola

14: Sargento Rivarola- Unión del Divino Niño

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Cancha del Club Defensores del Rosario

13:30: Katrina- 17 de Agosto

15:30: Juniors- José Manuel Estrada

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Cancha Auxiliar del Club Sol de América

13:30: Platense- Antenor Gauna

15:30: 6 de Enero- Juventud

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Sábado 6 de Junio

Cancha de la localidad de Villa Escolar

15:30: Deportivo Merlo- Garrido

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Cancha del Club Fontana

15:30: El Fortín- Sol de Mayo

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FOTO: Antenor Gauna es uno de los buenos equipos que militan en la divisional de ascenso del fútbol capitalino.