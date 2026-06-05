EN MARCHA LA CUARTA FECHA DEL CERTAMEN DE PRIMERA B DE LA LFF

Entre este viernes y el sábado se jugarán los diez encuentros correspondientes al certamen de la categoría Primera B 2026 que es organizado por la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). La oferta futbolística aparece como sumamente interesante, con cruces entre calificados equipos de los barrios de capital y la localidad de Villa Escolar. A continuación, todos los detalles de una nueva jornada del ascenso formoseño.
Viernes 5 de Junio
Cancha del Club Fontana
13:30: República Argentina- Atlético Rivadavia
15:30: Independiente Fontana- Sportivo Patria
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Cancha del Club 8 de Diciembre
15:30: Fátima- Domingo Savio
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Cancha del Club Sargento Rivarola
14: Sargento Rivarola- Unión del Divino Niño
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Cancha del Club Defensores del Rosario
13:30: Katrina- 17 de Agosto
15:30: Juniors- José Manuel Estrada
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Cancha Auxiliar del Club Sol de América
13:30: Platense- Antenor Gauna
15:30: 6 de Enero- Juventud
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Sábado 6 de Junio
Cancha de la localidad de Villa Escolar
15:30: Deportivo Merlo- Garrido
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Cancha del Club Fontana
15:30: El Fortín- Sol de Mayo
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FOTO: Antenor Gauna es uno de los buenos equipos que militan en la divisional de ascenso del fútbol capitalino.