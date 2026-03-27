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EN SALTA LA LINDA DEBUTA ESTA NOCHE SOL DE AMÉRICA

Porreddeportiva

Mar 27, 2026

 

El solense iniciará esta noche su participación en la temporada 2026 del Torneo Federal A, enfrentando a Juventud Antoniana, desde las 22, en el estadio Padre Ernesto Martearena de la capital salteña. El juego válido por la segunda fecha de la Zona 2, se iniciará a las 22, y será controlado por el árbitro santiagueño Francisco Martín Acosta. FOTO: Sol de América se movilizó ligeramente ayer en Salta, a la espera del cruce con el Santo.

Sol de América se encuentra desde ayer en la sede del compromiso, y espera con tranquilidad el debut en la competencia, tras haber realizado una interesante pretemporada que incluyó amistosos con equipos formoseños y paraguayos. La dupla Omar Larroza- Ricardo Parola ya tiene el once definido, aunque no lo adelantó a la prensa.

Por su parte Juventud Antoniana viene de ganarle en calidad de visitante a Sarmiento de Resistencia por 3-1. El conjunto conducido por German Noce mostró un interesante funcionamiento, y hoy buscará prolongar el buen inicio de campeonato.

A continuación, todos los detalles.

Viernes 27 de marzo

Juventud Antoniana- Sol de América de Formosa

Horario: 22

Árbitro: Francisco Martin Acosta (Santiago del Estero)

Asistente 1: Luis Fernando Ortiz (Santiago del Estero)

Asistente 2: Néstor Fabián Cáceres (Santiago del Estero)

Cuarto árbitro: Walter Augusto Cardozo (Jujuy)

Estadio: Padre Ernesto Martearena- Ciudad de Salta

 

 

 

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