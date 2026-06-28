Erasmo Jara: la leyenda del atletismo formoseño llega a «El Deporte en la Memoria»

La señal de Canal 3 de Formosa emitirá este fin de semana una entrega imperdible del ciclo televisivo, enfocada en la trayectoria del legendario saltador en alto fontanense. El programa El Deporte en la Memoria sumará este fin de semana un capítulo dorado a su bitácora de homenajes.

En esta oportunidad, el ciclo presentará una entrevista exclusiva con Erasmo Jara, indiscutible prócer del atletismo de la provincia de Formosa y una de las figuras más respetadas del deporte lírico nacional. Con una producción orientada a rescatar la identidad deportiva de la región, la emisión contará con la conducción del periodista Alfredo Domínguez, un profundo conocedor de la biografía del atleta.

El diálogo promete un recorrido íntimo y cronológico: desde los orígenes de Jara en su natal comandante Fontana y sus primeros pasos técnicos en Pirané —bajo la tutela del profesor Jorge López—, hasta su consolidación en la élite continental. Un legado que desafía al tiempo.

Las credenciales de Erasmo Jara pertenecen a la estirpe de los atletas extraordinarios. Su palmarés exuda una regularidad asombrosa: once veces campeón argentino —repartidos en dos títulos juveniles y nueve en la categoría de mayores—.

Sin embargo, el hito que corona su leyenda es su registro imbatible: una marca de 2,25 metros en salto en altura establecida hace más de tres décadas. Al día de hoy, esa plusmarca permanece inalcanzada en los registros nacionales, consolidándose como un verdadero monumento a la excelencia física y técnica.

En cuanto a sus vivencias internacionales y el vínculo con la élite mundial. La charla con Domínguez develará, además, los años de máxima exigencia del saltador, marcados por sus becas de alto rendimiento en el CeNARD y sus intensos períodos de preparación e intercambio en la República de Cuba.

Un fragmento insoslayable de la entrevista estará dedicado a su vínculo de fraternidad con el cubano Javier Sotomayor, el mítico «Príncipe de las Alturas» y actual poseedor del récord mundial absoluto de la disciplina con 2,45 metros. Esta amistad no solo enriqueció la carrera de Jara, sino que situó al atletismo formoseño en una atmósfera de intercambio con la vanguardia global de la especialidad.

En la actualidad Jara se encuentra radicado en la localidad de Herradura, donde forma parte del equipo de trabajo de la Dirección de Deportes de la comuna turística ubicada a 40 kilómetros de la ciudad capital.

El encuentro con la historia del deporte provincial se podrá sintonizar a través de la emisora de televisión de la capital provincial en los siguientes horarios: Estreno: Sábado a las 19, con repetición el domingo a las 16.

FOTO: El magnifico Erasmo Jara junto al periodista Alfredo Domínguez en el estudio central del canal de TV sito en avenida 9 de Julio y Junín en la capital formoseña.

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