Especialista analizó la final del Mundial, destacó el ciclo de Scaloni y habló del futuro de la Selección Argentina

El historiador del fútbol argentino y periodista deportivo Esteban Bekerman realizó un profundo análisis de la final del Mundial entre Argentina y España, en la que cuestionó el planteo del equipo nacional y destacó la superioridad futbolística del conjunto español durante gran parte del encuentro. A su vez, desarrolló un balance del ciclo de Lionel Scaloni, habló sobre el futuro de la Selección tras la era de Lionel Messi y cuestionó algunos aspectos de la organización de los torneos de la AFA. Fue en diálogo con “Pelotas Para Todos” de FM Espacios 92.5.

Al analizar el encuentro decisivo mundialista, Bekerman consideró que la Selección Argentina adoptó una postura demasiado especulativa y de bajo perfil, lo que permitió que España asumiera rápidamente el protagonismo del partido. Para el historiador, el equipo nacional no logró imponer su habitual identidad ni ejercer el control del juego y fue superado claramente durante los 120 minutos de juego.

En ese sentido, remarcó que las estadísticas reflejaron con claridad lo ocurrido dentro del campo de juego. España terminó con 20 remates al arco, mientras que Argentina no logró ninguno durante el tiempo reglamentario, un dato que permite dimensionar la diferencia que existió entre ambos equipos y la dificultad que tuvo la Selección para generar situaciones de peligro.

Más allá del resultado de la final, el historiador realizó una valoración muy positiva del ciclo encabezado por Scaloni y lo ubicó entre los procesos más exitosos de toda la historia de la Selección Argentina. Bekerman comparó esta etapa con otros grandes ciclos del fútbol nacional, como el de Guillermo Stábile durante la década de 1940, y resaltó la capacidad del actual entrenador para construir un equipo competitivo y recuperar una identidad futbolística que considera propia del fútbol argentino.

Según explicó, uno de los principales méritos del actual DT fue haber recuperado una idea de juego basada en el buen pie, la tenencia y el protagonismo, alejándose de una concepción basada exclusivamente en la velocidad y el vértigo.

Para Bekerman, el ciclo logró demostrar que la Selección puede ser competitiva a nivel internacional sin renunciar a una identidad vinculada con la técnica y el control de la pelota.

Al referirse al futuro del equipo nacional y a la inevitable etapa posterior a Messi, el periodista reconoció que será muy difícil reemplazar a un futbolista de su dimensión. Sin embargo, reflexionó que el recambio generacional ofrece motivos para el optimismo y que la aparición de nuevos talentos permite pensar en una continuidad deportiva para la Selección.

«El desafío no estará únicamente en encontrar un nuevo jugador que ocupe el lugar del astro rosarino, sino en mantener una filosofía de juego que permita a la Argentina seguir siendo protagonista»: para Bekerman, más allá de los nombres propios que integren las próximas convocatorias, el equipo nacional deberá conservar una identidad reconocible y una propuesta futbolística ambiciosa.

La evolución del fútbol español

Bekerman también recalcó las razones que, a su entender, permitieron el crecimiento y la consolidación del fútbol español en los últimos años. En particular, destacó la influencia de la escuela del FC Barcelona y el trabajo formativo desarrollado en La Masía, que permitió incorporar una serie de herramientas vinculadas con la paciencia, la circulación de la pelota y el control de los partidos.

Por ello, esa evolución le permitió a España dejar atrás estilos anteriores que podían resultar más desorganizados y consolidar una identidad basada en la posesión y la construcción colectiva. Para el historiador, la formación de futbolistas con una misma concepción del juego fue determinante para que el seleccionado español pudiera sostener una idea futbolística durante distintos ciclos y generaciones.

Actualidad del fútbol argentino

Por otra parte, Bekerman se mostró crítico con el formato actual de las competencias organizadas por la AFA y cuestionó la proliferación de campeonatos cortos y torneos con formato de copa. En su opinión, este tipo de estructuras puede permitir que equipos que no realizaron los méritos suficientes durante una fase regular terminen consagrándose campeones por una buena actuación puntual.

Asimismo, consideró que los formatos de ahora generan un debate sobre el valor de la regularidad y el mérito deportivo a lo largo de una temporada. Para Bekerman, la organización de las competencias debería contemplar con mayor importancia el rendimiento sostenido de los equipos y no solamente la posibilidad de definir un campeonato en una serie de partidos eliminatorios.

Finalmente, Bekerman invitó a conocer Entre Tiempos, un espacio cultural dedicado a la historia del fútbol argentino ubicado en Salta 1108, Ciudad de Buenos Aires. El lugar funciona como un punto de encuentro para aficionados, investigadores y coleccionistas, con intercambio de material histórico y asesoramiento relacionado con la historia de los clubes argentinos. Lo anterior, busca preservar la memoria del fútbol nacional y promover el conocimiento sobre sus protagonistas, instituciones y distintas etapas históricas.

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