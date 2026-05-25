Fútbol

Estrada marca el paso con puntaje  ideal en el ascenso capitalino

Porreddeportiva

May 25, 2026

 

Tras el cierre de la tercera jornada del Torneo de Primera B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) la fisonomía de la tabla comienza a definirse con un dominador absoluto. José Manuel Estrada se erige como el único dueño de la cima, ostentando una efectividad del 100% que lo deposita en lo más alto con 9 unidades. El conjunto puntero ha demostrado una solidez implacable en este amanecer del certamen, logrando despegarse del resto de los aspirantes.

En el pelotón de vanguardia, la paridad es la moneda corriente. Katrina, Sportivo Patria y 17 de Agosto acechan de cerca con 7 puntos cada uno, conformando una terna de escoltas que no le pierde pisada al líder. Estos tres equipos, que se mantienen en la conversación directa por los puestos de privilegio, aguardan un traspié del puntero para asaltar el comando de la división.

Cumplidas tres fechas de este exigente calendario que lleva adelante la LFF, la categoría de plata ratifica su paridad característica, donde cada unidad se disputa con el cuchillo entre los dientes y la jerarquía individual empieza a inclinar la balanza en favor de quienes hoy miran a todos desde arriba.

FOTO 1: Estrada con puntaje inicial marcha primero en la tabla de clasificación del ascenso capitalino.

FOTO 2: Las posiciones en el fútbol de la B tras desarrollarse la tercera fecha.

 

 

 

 

Por reddeportiva

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