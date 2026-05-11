Estrellas de Laishí y Libertad de Clorinda definirán el Torneo Federativo 2026

Los equipos de Estrellas de Laishí y Libertad de Clorinda se convirtieron en los grandes finalistas del Torneo Federativo de Clubes 2026, organizado por la Federación Formoseña de Fútbol (FFF). El certamen no solo pone en juego la corona provincial, sino también el ansiado ascenso al Torneo Regional Federal Amateur bajo la órbita del Consejo Federal de la AFA.

En un fin de semana vibrante, Estrellas selló su pase en Misión Laishí tras ganar por 3-2 en la vuelta frente a 1° de Mayo (Clorinda), imponiéndose en el global por un ajustado 5-4.

Por su parte, Libertad de Clorinda rescató un empate 1-1 ante Deportivo Itatí en Pirané, haciendo valer su ventaja previa para cerrar el global 3-2 a su favor.

Se espera que la FFF confirme en los próximos días la sede, el día y el horario de la gran final.

FOTO: Libertad de Clorinda festejó en Pirané la clasificación para dirimir con Estrellas de Laishí quien se queda con el titulo de campeón en el Federativo de Clubes.