Fútbol

Estrellas de Laishí y Libertad de Clorinda definirán el Torneo Federativo 2026

Porreddeportiva

May 11, 2026

 

Los equipos de Estrellas de Laishí y Libertad de Clorinda se convirtieron en los grandes finalistas del Torneo Federativo de Clubes 2026, organizado por la Federación Formoseña de Fútbol (FFF). El certamen no solo pone en juego la corona provincial, sino también el ansiado ascenso al Torneo Regional Federal Amateur bajo la órbita del Consejo Federal de la AFA.

En un fin de semana vibrante, Estrellas selló su pase en Misión Laishí tras ganar por 3-2 en la vuelta frente a 1° de Mayo (Clorinda), imponiéndose en el global por un ajustado 5-4.

Por su parte, Libertad de Clorinda rescató un empate 1-1 ante Deportivo Itatí en Pirané, haciendo valer su ventaja previa para cerrar el global 3-2 a su favor.

Se espera que la FFF confirme en los próximos días la sede, el día y el horario de la gran final.

FOTO: Libertad de Clorinda festejó en Pirané la clasificación para dirimir con Estrellas de Laishí quien se queda con el titulo de campeón en el Federativo de Clubes.

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Fútbol

El día que «El Tigre» Gareca confesó su dolor en el Defensores del Chaco

May 7, 2026 reddeportiva
Fútbol

Municipal de Laishí goleó y se suma al lote de punteros en la Primera A

May 6, 2026 reddeportiva
Fútbol

La Liga Formoseña se pone al día: se juegan cuatro postergados este martes

May 5, 2026 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Rugby

El intendente Jofre firmó la escritura del terreno del Club de Rugby y Hockey “Chajá”

11 de mayo de 2026 reddeportiva
Fútbol

Estrellas de Laishí y Libertad de Clorinda definirán el Torneo Federativo 2026

11 de mayo de 2026 reddeportiva
Federal

Formosa manda en el Federal A: San Martín y Sol de América lideran la Zona 2

11 de mayo de 2026 reddeportiva
Federal

TFA: San Martín y Sol con idéntico objetivo: Ganar para seguir arriba

10 de mayo de 2026 reddeportiva