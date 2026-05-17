ESTRELLAS DE LAISHÍ Y LIBERTAD DE  CLORINDA JUEGAN LA GRAN FINAL

La gran final del Torneo Federativo de Clubes 2026 que organiza la Federación Formoseña de Fútbol (FFF) lo disputaran en la tarde de este domingo los equipos de Estrellas de Misión Laishí y Libertad de Clorinda. El juego se escenificará en el estadio del Club Atlético Laguna Blanca, y se iniciará a las 16. Dirigirá el arbitro: Ezequiel Rodríguez, quien tendrá como asistentes a Guillermo Figueredo y Guillermo Benitez (Todos de Ibarreta).

Desde la Federación se informó que podrán ingresar al estadio las parcialidades de ambos equipos. El ganador se quedará con el titulo campeón y el boleto para disputar el Torneo Regional Amateur en la orbita del Consejo Federal de la AFA. En caso de igualda al termino de los 80 minutos, la definición llegará desde el punto penal.

Se espera la presencia de las principales autoridades del fútbol provincial. La policía ha tomado todos los recursos para que no se registren incidentes en un partido que tendrá una gran convocatoria de público.