Estudiantes campeón del Provincial de  Básquetbol tras una final para el infarto

Estudiantes es el nuevo rey del básquetbol formoseño. El conjunto capitalino se quedó con el Final 4 y se coronó campeón del Torneo Provincial de Mayores, organizado por la Federación Formoseña de Básquetbol (FFBB). El camino hacia la gloria no fue sencillo.

En las semifinales, Estudiantes dejó en el camino a Unión Central de Fontana. En la gran final, disputada en el estadio Centenario, derrotó a Sarmiento por un ajustado 72 a 70.

El partido decisivo fue sumamente parejo de principio a fin, con un cierre dramático que mantuvo en vilo a todos los presentes. La paridad se quebró recién en los segundos finales, desatando el festejo contenido del nuevo campeón.

El torneo contó con la participación de 10 equipos de la capital y del interior provincial. Tras el silbatazo final, el presidente de la FFBB, Mario Romay, encabezó la ceremonia de premiación y entregó la copa a los ganadores.

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FOTO 1: Estudiantes es el mejor equipo del básquetbol provincial. Es un legítimo campeón.

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FOTO 2: Sarmiento volvió a exhibir su gran nivel y protagonizo un gran juego final. El Taninero no desentonó en ningún momento.

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