ESTUDIANTES JUGARÁ LA LIGA FEDERAL DE BÁSQUETBOL

(Texto y foto: Gentileza de Agenfor) El campeón del Torneo Prefederal de Básquet 2025 es Estudiantes. Le ganó 84 a 63 a Sol de América para cerrar la serie final 2-0 y conseguir la clasificación para la Liga Federal de Básquetbol en representación de la Federación Formoseña de Básquetbol. FOTO 1: Todo Estudiantes festejó la obtención del boleto para jugar la Liga, competencia que organiza la Confederación Argentina de Básquetbol.

Franco Giménez fue la figura del rojo con 22 puntos, seguido por los 14 de Augusto Moresco y 13 de Thiago Gronda. En Sol de América se destacó Javier Cáceres con 22 puntos y Nicolás Gómez con 14.

Una vez finalizado el juego en el Estadio Centenario, Mario Romay, presidente de la Federación Formoseña de Básquetbol, fue el encargado de entregarle los trofeos de subcampeonato a Sol de América y de campeón a Estudiantes.

Esta segunda final empezó con un 6-0 favorable al solense por los triples de Gómez y Dubchuk. Gronda y Giménez sumaron los primeros puntos para el rojo, pero Sol aumentó la diferencia con dos intervenciones de Cáceres y otra de Cárdenas para quedar 13-4. Moresco se sumó a la dupla de Gronda y Giménez para empatar el juego en 15 a través de un triple. Desde ahí se prestaron el dominio del marcador, que con un triple de Cáceres quedó 21-19 para Sol.

Buen comienzo para Gómez en el segundo cuarto, que con su tiro a distancia más dos libres dejó a Sol arriba por 6 (26-20). Siguió sumando Gómez, también se acoplaron Cárdenas y Cáceres para que los del barrio San Miguel saquen máxima de 11 (34-23). Hubo tiempo muerto en Estudiantes y tras la charla de Félix Medina hubo reacción, doble de Gronda, libres de Ayala y triple de Moresco para quedar a 4 (34-30). Se volvió a escapar Sol con Cárdenas y Cáceres (39-33), pero el cierre fue de Estudiantes, que sumó dobles de Gronda y Giménez más un triple de Moresco para una racha de 7 puntos seguidos que lo dejaron al frente 39-40.

El tercer capítulo encontró al rojo arriba 41-46 con dos intervenciones de Sigel y una de Giménez. Sin embargo, llegó la reacción solense liderada por Cáceres con dos aciertos y, más otro de Mambrín, regresó a liderar, ahora 47-46. Pero Sol sufrió la salida de Cárdenas, una lesión en el tobillo izquierdo tras disputar el rebote defensivo lo sacó del juego. El rojo se distanció a falta de 2′, Lagraña (triple) y Giménez (triple y doble) dejaron el marcador 51-58. López descontó con un tiro de afuera del perímetro y se fueron hacia el último cuarto con un 54-58.

Lagraña siguió efectivo con sus triples y Giménez pudo correr de contra para que Estudiantes saque margen de 11 (55-66) en el último segmento. Cáceres sostuvo a Sol, pero el rojo tuvo más dinámica en el recambio y con un goleo repartido elevó la máxima a 20 (61-81). Subió a 23 (61-84) con los juveniles de Sol en cancha y finalizó en 63-84.

FOTO 2: Sol de América se quedó con el subcampeonato. El secretario de Deportes, Mario Romay, entregó el trofeo al capitán de los azules.