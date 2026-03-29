Estudiantes secundarios recibieron a figuras de La Unión de Formosa

El encuentro, que transformó el recreo en una verdadera fiesta deportiva, tuvo como objetivo principal fomentar la práctica del deporte en la juventud formoseña y promocionar el torneo “Copa Islas Malvinas”, torneo de básquet que se jugará el próximo 1° y 2 de abril en el Estadio Cincuentenario. FOTO: Los jugadores de La Unión y los jóvenes estudiantes, compartieron momentos inolvidables.

En una jornada cargada de entusiasmo, jugadores del plantel profesional del club La Unión de Formosa visitó la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N° 2 “Ilda V. de Giachero” y el Instituto Privado San Francisco de Asís.

La iniciativa contó con el acompañamiento de la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (FeCES) y la Coordinación de Organizaciones Estudiantiles (COES).

Al respecto, Alexis Elsener, capitán de La Unión, compartió su satisfacción por encabezar esta actividad, agradeciendo a los estudiantes por el “respeto” con el que los recibieron.

Expresó que “me alegró mucho poder hacerlo; a mí de chico nunca me tocó que venga alguien profesional a darnos charlas. Los chicos fueron muy respetuosos y me escucharon todo lo que tenía para decir sobre la importancia del deporte”.

El referente del equipo aprovechó la oportunidad para invitar a las familias a acompañar la Copa Islas Malvinas que se disputará próximamente en la ciudad y adelantó que “hay mucha expectativa e ilusión”.

“Hace 10 años que estoy en Formosa, me casé con una formoseña y valoro que eventos de esta índole vuelvan a la provincia. Tenemos que aprovechar la localía”, aseguró el capitán

La directora de la EPET N° 2, profesora Mirta Orué, destacó la relevancia de estas visitas para la comunidad educativa y sostuvo que “fue una jornada muy interesante y productiva”.

Destacó que “el contacto con deportistas profesionales es un gran incentivo para los alumnos”, resaltando además la “euforia” y el respeto con el que los chicos recibieron a los jugadores.

Finalmente, Joaquín Cáceres, integrante de COES, explicó que estas recorridas buscan fortalecer el vínculo de los jóvenes con los clubes locales.

En este sentido, subrayó que “en conjunto con los Centros de Estudiantes de cada institución tratamos de que se fomente el deporte en los jóvenes”.

Y resaltó que “fue muy lindo ver la alegría de los chicos y cómo se acercaron por una foto o un autógrafo”.