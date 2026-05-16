Básquetbol

Estudiantes y Sarmiento festejaron por el Provincial de Básquetbol

Porreddeportiva

May 15, 2026

 

En una doble jornada de alto nivel deportivo y con un marco importante de público, el Estadio Centenario albergó la quinta fecha de la Zona Capital del Torneo Provincial de Mayores. El certamen, organizado por la Federación Formoseña de Básquetbol (FFBB) bajo la gestión de su presidente, Mario Romay, ratificó el gran momento que atraviesa la disciplina en la provincia.

En el primer turno de la programación oficial, Estudiantes se adjudicó un valioso y trabajado triunfo ante Camioneros por 80 a 71. El encuentro cumplió con las expectativas previas y exhibió pasajes de trámite dinámico, donde el conjunto ganador impuso condiciones en los tramos decisivos ante un rival que evidenció una evolución sostenida en su juego.

Posteriormente, Sarmiento ratificó su jerarquía con una sólida victoria frente a Vialidad Provincial por un contundente 81 a 43. El elenco vencedor dominó las acciones de principio a fin, sin otorgar atenuantes a un adversario que no logró contrarrestar la intensidad ofensiva ni el bloque defensivo planteado en la cancha.

De esta manera, la Zona Capital cumplió con un nuevo capítulo de la agenda oficial, en paralelo al desarrollo de la Zona Interior, sector geográfico de la competencia donde actualmente intervienen cinco instituciones representantes de las localidades de Clorinda, Laguna Blanca y Tres Lagunas.

Foto 1: Estudiantes con una formación con muchos juveniles es candidato a pujar por el título del Provincial.

Foto 2: Camioneros rápidamente va adaptándose a las exigencias de competir en un torneo de gran exigencia.

 

 

 

Por reddeportiva

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