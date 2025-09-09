Artes Marciales

Excelente desarrollo tuvo el Provincial de lucha correspondiente a los Juegos Evita Formoseños

Porreddeportiva

Sep 9, 2025

 

La competencia tuvo como escenario las instalaciones del gimnasio Pies Descalzos, a cargo de la profesora Máxima López en colaboración con el profesor José Sezella, la tarea de Enzo Galeano como árbitro y bajo la coordinación de Julio Muñoz. FOTO: Los competidores y los organizadores posando juntos en el cierre de la competencia.

En la oportunidad se luchó en distintas categorías desde los 7 a los 18 años, en tanto que para los Juegos Evita Formoseños fue en sub 16 mujeres y varones.

Estos fueron los resultados: Lucha libre: Campeones, Maicol Ayala de Formosa, peso 40 kilos; Juliana Gamarra de Formosa, peso 54; y Yamila Garay de Formosa, peso 58 y Joaquín Maciel de Formosa, peso 74. Subcampeones, Sofía Ábalos de Formosa, peso 58; Benjamín Llano, peso 74.

Lucha grecorromana: Campeona, Daiara Chávez de Formosa, peso 74.

En las restantes categorías estos fueron los resultados: Lucha libre: Infantiles varones: 25 kg; 1) Valentino Villalba y 2) Lionel Mendoza.

Infantiles 32 kg: 1) Eithan Mendoza.

Infantiles mujeres, hasta 48 kg: 1) Janet Garay y 2) Giuliana Ábalos.

Lucha libre Juveniles 17 a 18 años: Peso 68 kg, 1) Maximiliano Benítez y 2) Matías Penayo.

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Artes Marciales

Enzo Vicente derrotó a Costa y es campeón internacional profesional

Jul 31, 2025 reddeportiva
Artes Marciales

EL JUDOCA FORMOSEÑO VILLAVICENCIO SUBIÓ AL PODIO EN EL PANAMERICANO

Jun 29, 2025 reddeportiva
Artes Marciales

MÁS DE 400 JUDOCAS LE DIERON BRILLO AL TORNEO INTERNACIONAL TIERRA DEL SOL

Jun 8, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Fútbol

SEMIFINALES DEL FÚTBOL DE PRIMERA A

9 de septiembre de 2025 reddeportiva
Artes Marciales

Excelente desarrollo tuvo el Provincial de lucha correspondiente a los Juegos Evita Formoseños

9 de septiembre de 2025 reddeportiva
Básquetbol

LNB: LA UNIÓN ENTRENA CON PLANTEL COMPLETO

9 de septiembre de 2025 reddeportiva
Polideportivo

A Toda Costa: Con gran participación, se realizó una nueva edición de la competencia de CrossFit

8 de septiembre de 2025 reddeportiva