Excelente desarrollo tuvo el Provincial de lucha correspondiente a los Juegos Evita Formoseños

La competencia tuvo como escenario las instalaciones del gimnasio Pies Descalzos, a cargo de la profesora Máxima López en colaboración con el profesor José Sezella, la tarea de Enzo Galeano como árbitro y bajo la coordinación de Julio Muñoz. FOTO: Los competidores y los organizadores posando juntos en el cierre de la competencia.

En la oportunidad se luchó en distintas categorías desde los 7 a los 18 años, en tanto que para los Juegos Evita Formoseños fue en sub 16 mujeres y varones.

Estos fueron los resultados: Lucha libre: Campeones, Maicol Ayala de Formosa, peso 40 kilos; Juliana Gamarra de Formosa, peso 54; y Yamila Garay de Formosa, peso 58 y Joaquín Maciel de Formosa, peso 74. Subcampeones, Sofía Ábalos de Formosa, peso 58; Benjamín Llano, peso 74.

Lucha grecorromana: Campeona, Daiara Chávez de Formosa, peso 74.

En las restantes categorías estos fueron los resultados: Lucha libre: Infantiles varones: 25 kg; 1) Valentino Villalba y 2) Lionel Mendoza.

Infantiles 32 kg: 1) Eithan Mendoza.

Infantiles mujeres, hasta 48 kg: 1) Janet Garay y 2) Giuliana Ábalos.

Lucha libre Juveniles 17 a 18 años: Peso 68 kg, 1) Maximiliano Benítez y 2) Matías Penayo.