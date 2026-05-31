Éxito total en el debut de las Postas Formoseñas en la pileta olímpica del CEF

El Centro de Educación Física de la capital provincial vibró con el primer encuentro de Postas Formoseñas, una innovadora cita que reunió a los principales clubes locales en una intensa jornada de natación por equipos y en relevos mixtos. La competencia se desarrolló en la moderna piscina olímpica climatizada de la avenida Napoleón Uriburu, en el barrio Villa Hermosa.

Las delegaciones de ASAAF, Natalú, Oasis, Contadores, Itatí, Mojarrita, JR Team y Náutico aportaron un gran marco de competidores que buscaron sus mejores registros en el agua, acompañados por un masivo apoyo del público desde las gradas.

En el plano estrictamente deportivo, el Club Náutico impuso condiciones en la categoría infantil (8 a 12 años) al quedarse con el primer lugar del podio. Por su parte, el Club Natalú ratificó su gran presente institucional al dominar los relevos de las categorías juvenil (13 a 18 años) y mayores, sellando un doblete dorado en la jornada.

La Secretaría de Deportes de Formosa, a cargo de la organización, destacó el impacto de esta propuesta que no solo dinamiza el calendario competitivo local, sino que consolida a la pileta del CEF —considerada la infraestructura acuática más vanguardista de la región— como el epicentro del desarrollo de la natación en el NEA.

FOTO UNO: Los pequeños y jóvenes nadadores locales tuvieron una jornada de competencia de excelente nivel en todos los aspectos.

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FOTO DOS: Una vista del natatorio que es uno de los orgullos que en materia de infraestructura deportiva exhibe Formosa ante los ojos de propios y extraños.