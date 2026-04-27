Éxito total en la Maratón Internacional de Formosa 2026: Adrián  Paliza y Daniela Ferreira Roques se coronaron en los 42K

La segunda edición de la Maratón Internacional de Formosa se consolidó este domingo como el evento deportivo más relevante de la región. En una jornada que superó todas las expectativas, el formoseño Adrián Paliza, oriundo de Laguna Yema, y Daniela Ferreira Roques se alzaron con la victoria en la categoría principal de 42 kilómetros.

Un evento con proyección internacional

La competencia, organizada por la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) y el equipo “Bendito Running”, contó con un fuerte respaldo del Gobierno provincial. Atletas de todo el NEA, diversos puntos de Argentina y países vecinos se dieron cita en la ciudad capital para recorrer un trazado renovado que destacó la infraestructura deportiva y recreativa de Formosa.

El deporte como política de Estado

El arquitecto Edgar Pérez, administrador del IAS, subrayó que el evento brindó seguridad y confort a los corredores, dejando «la vara muy alta» para el futuro. Además, destacó la visión del gobernador Gildo Insfrán:

«El trabajo conjunto ratifica la decisión de usar al deporte como una herramienta de unión, especialmente en un contexto nacional donde esta disciplina no figura en la agenda oficial», señaló el funcionario.

Por su parte, la presidenta de la FAS, arquitecta Blanca Denis, resaltó la efectividad del «Modelo Formoseño» para concretar eventos de esta magnitud:

«El resultado superó nuestras expectativas. Confiamos en este proyecto político que nos permite realizar estas actividades a pesar del difícil contexto que atraviesa el país».

FOTO: La maratón que tuvo su epicentro en la zona de la Costanera de Formosa a orillas del río Paraguay logró superar la expectativas de propios y extraños.