EXITOSA MARATON ESTUDIANTIL

En el marco de Septiembre Joven, el mes de las y los estudiantes, acompañamos la Maratón Estudiantil y Carrera de Postas, una iniciativa organizada por la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (FECES).

El deporte volvió a ser encuentro, compañerismo y alegría y cada largada tuvo detrás esfuerzo y ganas. Felicitaciones a todas y todos los estudiantes que participaron, y especialmente a quienes alcanzaron los primeros puestos-

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Sub 14 femenino

1-Victoria Torres Toledo – Instituto Privado Gral. San Martín

2- Jazmín Acevedo – I.S.F.D. Félix Atílio Cabrera

3-Jimena Maldonado – EPES N.º 54

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Sub 14 masculino

1-Alejo Lencina – EPES N.º 10

2-Sahir Callero – EPET N.º 7

3-Lautaro Blanco – EPES N.º 59

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Sub 18 femenino

1-Isabella Pozo – Instituto Privado Gral. San Martín

2-Kelly Emna Mercado – Instituto Privado Gral. San Martín

3-Josefina Pozzo – Escuela Evangélica Privada J. E. Dring

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Sub 18 masculino

1-Alexis Uriel Gómez Ghillen – Instituto Adventista Formosa

2-Valdir Fernández – Don Bosco

3-Zacarías Arnaldo Baruzzo – EPET N.º 7

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FOTO: La edil capitalina María del Carmen Argañaraz entregó los premios a quienes subieron al podio de los mejores.

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