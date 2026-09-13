EXITOSA MARATON ESTUDIANTIL
En el marco de Septiembre Joven, el mes de las y los estudiantes, acompañamos la Maratón Estudiantil y Carrera de Postas, una iniciativa organizada por la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (FECES).
El deporte volvió a ser encuentro, compañerismo y alegría y cada largada tuvo detrás esfuerzo y ganas. Felicitaciones a todas y todos los estudiantes que participaron, y especialmente a quienes alcanzaron los primeros puestos-
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Sub 14 femenino
1-Victoria Torres Toledo – Instituto Privado Gral. San Martín
2- Jazmín Acevedo – I.S.F.D. Félix Atílio Cabrera
3-Jimena Maldonado – EPES N.º 54
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Sub 14 masculino
1-Alejo Lencina – EPES N.º 10
2-Sahir Callero – EPET N.º 7
3-Lautaro Blanco – EPES N.º 59
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Sub 18 femenino
1-Isabella Pozo – Instituto Privado Gral. San Martín
2-Kelly Emna Mercado – Instituto Privado Gral. San Martín
3-Josefina Pozzo – Escuela Evangélica Privada J. E. Dring
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Sub 18 masculino
1-Alexis Uriel Gómez Ghillen – Instituto Adventista Formosa
2-Valdir Fernández – Don Bosco
3-Zacarías Arnaldo Baruzzo – EPET N.º 7
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FOTO: La edil capitalina María del Carmen Argañaraz entregó los premios a quienes subieron al podio de los mejores.