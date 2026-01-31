FABIÁN BARRAZA EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA POR EL CANAL 3

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 19, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta ocasión el invitado es el basquetbolista Fabián Barraza. FOTO 1: Fabián Barraza y Alfredo Domínguez en un pasaje de la entrevista que saldrá al aire este fin de semana por el canal provincial.

Será un buen momento para recorrer la trayectoria deportiva del pívot formoseño que vistió los colores de: Náutico, Estudiantes, La Unión, Don Bosco, Sarmiento y Sol de América (Formosa), además de: Ferro Carril Oeste de CABA, Unión Progresista de Villa Ángela, Sokol de Sáenz Peña, Regatas de Corrientes, Italiana de Charata, Quimsa, Unión de Súnchales y San Isidro de Córdoba. También jugó para las selecciones de Formosa y Corrientes.

Barraza participó de varias ediciones del Juego de las Estrellas, y fue premiado como mejor bloqueador, y mejor rebotero defensivo. La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, profundo conocer de la trayectoria deportiva del invitado.

FOTO 2: El anuncio de la presencia de Fabián Barraza en El Deporte en la Memoria.