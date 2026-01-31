Polideportivo

FABIÁN BARRAZA EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA POR EL CANAL 3

Porreddeportiva

Ene 31, 2026

 

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 19, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta ocasión el invitado es el basquetbolista Fabián Barraza. FOTO 1: Fabián Barraza y Alfredo Domínguez en un pasaje de la entrevista que saldrá al aire este fin de semana por el canal provincial.

Será un buen momento para recorrer la trayectoria deportiva del pívot formoseño que vistió los colores de: Náutico, Estudiantes, La Unión, Don Bosco, Sarmiento y Sol de América (Formosa), además de: Ferro Carril Oeste de CABA, Unión Progresista de Villa Ángela, Sokol de Sáenz Peña, Regatas de Corrientes, Italiana de Charata, Quimsa, Unión de Súnchales y San Isidro de Córdoba. También jugó para las selecciones de Formosa y Corrientes.

Barraza participó de varias ediciones del Juego de las Estrellas, y fue premiado como mejor bloqueador, y mejor rebotero defensivo. La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, profundo conocer de la trayectoria deportiva del invitado.

FOTO 2: El anuncio de la presencia de Fabián Barraza en El Deporte en la Memoria.

 

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Polideportivo

El intendente Jofré entregó premios a participantes del “Open Arena”

Ene 26, 2026 reddeportiva
Polideportivo

Más de doce mil personas disfrutaron del Parque Acuático en el arranque del fin de semana

Ene 24, 2026 reddeportiva
Polideportivo

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA CIUDAD

Ene 24, 2026 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Polideportivo

FABIÁN BARRAZA EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA POR EL CANAL 3

31 de enero de 2026 reddeportiva
Rugby

AGUARÁ JUGARÁ EL XXI SEVEN DEL CARNAVAL EN SANTO TOMÉ

31 de enero de 2026 reddeportiva
Básquetbol

CAB: Regresan los Campeonatos Argentinos de Federaciones:  Mini e Infantiles, Formosa integra la Zona 2 del NEA

31 de enero de 2026 reddeportiva
Básquetbol

FINALMENTE, SARMIENTO TAMPOCO JUGARÁ LA LIGA

30 de enero de 2026 reddeportiva