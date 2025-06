FALLECIÓ EL ÁRBITRO FERNANDO BRILLADA

Un árbitro de amplia trayectoria en el fútbol chaqueño y nacional. Perdió la vida tras sufrir un paro cardiorrespiratorio que no pudo soportar. Profundo dolor y tristeza en el ámbito deportivo del Chaco. FOTO: Fernando Abel Brillada fue muy conocido en Formosa, por integrar las cuaternas arbitrales para los partidos de Sol de América y San Martín, en el Torneo Federal A.

Este martes por la mañana. Su sobrino lo fue a buscar a su casa y lo encontró tendido en su cama. Tenía 42 años y una gran trayectoria cómo árbitro en torneos nacionales y en la Liga Chaqueña. Tras la muerte de Enzo Pittau, otra pérdida irreparable para todo el ambiente futbolístico de nuestra zona.

El parte policial señaló lo siguiente:

*SÍNTESIS: *

Informa mediante plantilla informativa Of. Ppal. Pol. Selene YBARRA (Of. Servicio D.U.S.H) que siendo la hora ingresa *MOVIL POLICIAL N•659 CRIA 10METROP A/C SGTO 1RO FERREYRA* trasladando a *BRILLADA FERNANDO, 42 AÑOS, DNI N•29.720.587 DDO CALLE CANGALLÉ N•670-RCIA*. Virtud que habría sufrido *SUP. DESCOMPENSACIÓN* hecho suscitado en *SU DOMICILIO. *

Fue examinado por *DRA SARTORI* quien informó que el paciente habría ingresado *SIN SIGNOS VITALES. * Solicitando intervención de Médico Policial.

Se encuentra acompañado de su sobrino AGTE DE POL N• 10527 BRILLADA FACUNDO, con prestación de servicio en Cría. 10ma Metro, quien informó que habría encontrado a su tío descompensado en su domicilio, motivo por el cual solicito colaboración móvil, fines de trasladarlo a este Nosocomio.

Se informó novedad SALA 911, D.G.S.M, CRIA 2DA METROP, CRIA 10MA METROP. y DIV MEDICINA LEGAL.

*ATTE. CRIO DE POL. HECTOR MATIAS DUARTE – JEFE DE TURNO CRIA 10MA METROP. *

(TEXTO Y FOTO- Gentileza de Entretiempo- Resistencia (Chaco)