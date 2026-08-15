FECHA 11 DEL TORNEO DE LA B

La undécima fecha del Torneo de Primera División B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) tendrá acción este sábado en distintos escenarios de la ciudad capital. A continuación la programación.

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Partidos fecha 11 de la B

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Sábado 15 de Agosto

Cancha del Club San Lorenzo

13:30: Garrido- Sol de Mayo

15:30: Unión del Divino Niño- 6 de Enero

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Cancha del Club Fontana

13:30: Domingo Savio- José Manuel Estrada

15:30: Sportivo Patria- 17 de Agosto

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Cancha auxiliar del Club Sol de América

13:30: República Argentina- Juniors

15:30: Antenor Gauna- Juventud

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Cancha del Club Sargento Rivarola

15: Sargento Rivarola- Deportivo Merlo de Villa Escolar

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Martes 18 de Agosto

Cancha del Club San Lorenzo

15:30: Atlético Rivadavia- Katrina

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FOTO: Estrada en su duelo con Domingo Savio lucirá la flamante camiseta que exhiben los dirigentes Antonio Romero y Yamil Nacer.

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