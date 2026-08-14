FECHA 18 DEL CLASIFICATORIO DE PRIMERA A DE LA LIGA CAPITALINA
La decimoctava fecha del Torneo Clasificatorio de Primera A 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se disputará entre este viernes y el martes venidero. A continuación, la programación.
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Viernes 14 de Agosto
Cancha del Club San Lorenzo
15:30: San Lorenzo- Municipal de Laishí
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Cancha del Club 8 de Diciembre
13:30: Villa Jardín- Inter del Barrio Obrero
15:30: Estudiantes- San Agustín
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Cancha del Club Fontana
13:30: 1° de Mayo- San Martín
15:30: Defensores del Rosario- Avellaneda
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Cancha del Club Defensores de Evita
13:30: Chacra 8- 8 de Diciembre
15:30: Defensores de Evita- Deportivo Tatané
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Cancha de Misión Laishí
15:30: Estrellas de Laishí- Fontana
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Cancha de Herradura
13:30: Defensores de Herradura- Sol de América
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Martes 18 de Agosto
Cancha del Club San Lorenzo
13:30: Libertad del Eva Perón- 1° de Mayo
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FOTO: Inter del barrio Obrero, un gran protagonista De la máxima divisional del fútbol de la capital formoseña.