FECHA 19 DEL CLASIFICATORIO DE PRIMERA A 2025 DE LA LFF

La decimonovena y última fecha de la ronda clasificatoria del Torneo de Primera A 2025 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se disputará entre el viernes y el martes. A continuación, la programación completa. FOTO: Equipo de 8 de Diciembre que visitará a San Martín.
—
Programación del Clasificatorio
De la A- Fecha 19
Viernes 22 de Agosto
Cancha del Club Sargento Rivarola
15:30: Avellaneda- Estudiantes de San Francisco
—
Cancha del Club Fontana
13:30: Sol de Mayo- San José Obrero
15:30: Sportivo Patria- Villa Jardín
—
Cancha del Club San Lorenzo
13:30: Libertad del Eva Perón- 1º de Mayo
15:30: San Lorenzo- Fontana
—
Martes 26 de Agosto
Cancha del Club Fontana
15:30: Chacra 8- Defensores de Evita
—
Cancha de Club San Martín
15:30: San Martín- 8 de Diciembre
—
Cancha del Club San Lorenzo
15:30: Villa Jardín- Inter del barrio Obrero
—
Estadio Municipal de Herradura
15:30: Defensores de Herradura- Municipal de Laishí
—
Cancha del Club Sol de América
15:30: Sol de América- Defensores del Rosario
—