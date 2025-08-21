Fútbol

FECHA 19 DEL CLASIFICATORIO DE PRIMERA A 2025 DE LA LFF

Porreddeportiva

Ago 21, 2025

 

La decimonovena y última fecha de la ronda clasificatoria del Torneo de Primera A 2025 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se disputará entre el viernes y el martes. A continuación, la programación completa. FOTO: Equipo de 8 de Diciembre que visitará a San Martín.

Programación del Clasificatorio

De la A- Fecha 19

Viernes 22 de Agosto

Cancha del Club Sargento Rivarola

15:30: Avellaneda- Estudiantes de San Francisco

Cancha del Club Fontana

13:30: Sol de Mayo- San José Obrero

15:30: Sportivo Patria- Villa Jardín

Cancha del Club San Lorenzo

13:30: Libertad del Eva Perón- 1º de Mayo

15:30: San Lorenzo- Fontana

Martes 26 de Agosto

Cancha del Club Fontana

15:30: Chacra 8- Defensores de Evita

Cancha de Club San Martín

15:30: San Martín- 8 de Diciembre

Cancha del Club San Lorenzo

15:30: Villa Jardín- Inter del barrio Obrero

Estadio Municipal de Herradura

15:30: Defensores de Herradura- Municipal de Laishí

Cancha del Club Sol de América

15:30: Sol de América- Defensores del Rosario

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Fútbol

LFF: CON DOS PARTIDOS SE CIERRA LA FECHA 18 DEL CLASIFICATORIO

Ago 21, 2025 reddeportiva
Fútbol

COMUNICADO DE LA LFF

Ago 19, 2025 reddeportiva
Fútbol

LO QUE DEJÓ LA FECHA 13 DEL TORNEO DE PRIMERA B

Ago 18, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Fútbol

FECHA 19 DEL CLASIFICATORIO DE PRIMERA A 2025 DE LA LFF

21 de agosto de 2025 reddeportiva
Fútbol

LFF: CON DOS PARTIDOS SE CIERRA LA FECHA 18 DEL CLASIFICATORIO

21 de agosto de 2025 reddeportiva
Federal

TFA: SOL DE AMÉRICA A LA ESPERA DEL COMPROMISO CON GIMNASIA Y ESGRIMA

21 de agosto de 2025 reddeportiva
Federal

SAN MARTÍN LISTO PARA RECIBIR A 9 DE JULIO DE RAFAELA-SANTA FE

21 de agosto de 2025 reddeportiva