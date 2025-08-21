FECHA 19 DEL CLASIFICATORIO DE PRIMERA A 2025 DE LA LFF

La decimonovena y última fecha de la ronda clasificatoria del Torneo de Primera A 2025 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se disputará entre el viernes y el martes. A continuación, la programación completa. FOTO: Equipo de 8 de Diciembre que visitará a San Martín.

—

Programación del Clasificatorio

De la A- Fecha 19

Viernes 22 de Agosto

Cancha del Club Sargento Rivarola

15:30: Avellaneda- Estudiantes de San Francisco

—

Cancha del Club Fontana

13:30: Sol de Mayo- San José Obrero

15:30: Sportivo Patria- Villa Jardín

—

Cancha del Club San Lorenzo

13:30: Libertad del Eva Perón- 1º de Mayo

15:30: San Lorenzo- Fontana

—

Martes 26 de Agosto

Cancha del Club Fontana

15:30: Chacra 8- Defensores de Evita

—

Cancha de Club San Martín

15:30: San Martín- 8 de Diciembre

—

Cancha del Club San Lorenzo

15:30: Villa Jardín- Inter del barrio Obrero

—

Estadio Municipal de Herradura

15:30: Defensores de Herradura- Municipal de Laishí

—

Cancha del Club Sol de América

15:30: Sol de América- Defensores del Rosario

—