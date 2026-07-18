FECHA 7 DEL TORNEO REGIÓNAL DE RUGBY
La séptima fecha del Torneo Regional de Rugby del NEA 2026 se jugará íntegramente este sábado 18. En Formosa el local Aguará recibirá la visita a Aranduroga de Corrientes. A continuación la programación confirmada por la Unión de Rugby del Nordeste.
La fecha 7
—
En Resistencia (Chaco) 14:15: Sixty- Taraguy de Corrientes
En Posadas (Misiones) 14:15: CAPRI- Regatas de Resistencia
En Formosa 14:15: Aguará- Aranduroga de Corrientes
—
En Corrientes 14:30: San Patricio- CURDA de Asunción (Paraguay)
En Resistencia (Chaco) 14:30: CURNE- San José de Asunción (Paraguay).
—
Posiciones: 6ta fecha: 1°) Taraguy 28; 2°) Aranduroga 24; 3°) CURNE 17; 4°) San Patricio 18; 5°) CURDA 14; 6°) San José 14; 7°) Sixty 10; 8°) Aguará 9; 9°) Regatas 7; 10°) CAPRI 0.
—
FOTO: El deporte de la ovalada tendrá una tarde de mucha adrenalina este sábado en la región NEA.