Fecha confirmada para el inicio del Torneo de Primera División «A» ⚽

En el marco de la reunión de Comité Ejecutivo llevada a cabo este lunes en las instalaciones del Estadio «Don Antonio Romero», y con la presencia del presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, Ing. Jorge Jofré, junto a dirigentes de los clubes, se confirmó que el primer fin de semana de abril dará inicio el Torneo de Primera División “A” correspondiente a la temporada 2026.

La definición de la fecha marca el comienzo de un nuevo capítulo para el fútbol capitalino, reafirmando el compromiso institucional de la Liga y de cada una de las entidades participantes en seguir fortaleciendo la competencia, promoviendo el desarrollo deportivo y jerarquizando el certamen más importante del ámbito local.

De esta manera, los clubes ya trabajan con la planificación deportiva y organizativa del fixture de cara a un torneo que promete gran nivel competitivo y el acompañamiento de la familia futbolera en los diversos escenarios habilitados.