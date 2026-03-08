FEDERACIÓN DE BOXEO INICIÓ FORMALMENTE LA TEMPORADA

La Federación Formoseña de Boxeo, entidad que preside Jorge Zarza, inició con fuerza la temporada 2026, con el deseo y el compromiso de potenciar el deporte de los puños en capital y localidades del interior. Las novedades son varias, y todas muy auspiciosas.

En orden cronológico, es importante señalas que el 20 de febrero se llevó a cabo las elecciones en el seno de la Federación Argentina de Boxeo (FAB), siendo ratificada la conducción de Luis Doffi. En la lista Celeste y Blanca, el dirigente Zarza acompañó a Doffi, desde su calidad de vocal suplente, y ahora miembro del Consejo Directivo.

De esta manera la FFB sigue siendo la única entidad provincial afiliada al organismo rector del boxeo argentino. Ello implica tener acceso a cursos, organizar y participar en los torneos regionales amateur y los torneos nacionales.

Precisamente, Formosa, ha sido la primera Federación en solicitar ser sede de un Nacional, y solo resta confirmar la categoría y la fecha estipulada para su realización. Desde la Federación provincial, se adelantó que la intención es que la sede sea una localidad del interior, y las candidatas son Ingeniero Juárez y El Colorado.

También se renovó el compromiso para fiscalizar la edición anual del provincial de boxeo en el marco de los Juegos Evita Formoseños. En cuanto a las relaciones con los responsables de gimnasios, entrenadores, y funcionarios oficiales, la Federación ha iniciado los contactos para llevar adelante tareas en forma inclusiva y mancomunada.

Zarza, informó que en línea con la política que implementa la FAB, se dará un especial apoyo a la formación y capacitación de técnicos, árbitros, fiscales, y auxiliares. La idea fuerza es contar en breve con un plantel de trabajo renovado y con deseo de proyección.

El viernes se realizó el primer seminario de la temporada, fue en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Formosa, y los disertantes fueron el doctor Jonny Monges (Tesorero de la FFB), Walter Belotto (Vicepresidente de la FFB) y Dilma Nélida Mareco (Secretaría, y técnica, de la FBB). En la ocasión fueron abordados varios temas: Reglamento Argentino de Boxeo, renovación de credenciales de técnicos provinciales, padrón de púgiles, trámites de licencia de los pugilistas, trámites administrativos para ratificar la adhesión a la FFB, y sistema de competencias de cara los provinciales, regionales y nacionales.

En el encuentro que inauguró el 2026, estuvieron presentes representantes de gimnasios de Capital, Pirané, El Colorado, Clorinda, Las Lomitas, Ingeniero Juárez, Ibarreta, y Comandante Fontana. En esa ocasión se informó que, en la agenda de propuestas inmediatas, está la de gestionar la visita de instructores nacionales, y elaborar un cronograma de veladas en distintos puntos de la provincia. Zarza, pidió a los presentes comenzar una etapa de trabajo donde la premisa sea posicionar al boxeo local en el ámbito regional, y nacional, sin mirar a los costados, y dejando de lado cualquier desavenencia.

FOTO UNO: El titular de la FFB, Jorge Zarza, junto a los participantes del seminario realizado el viernes.

FOTO DOS: El presidente de la FFB, Jorge Zarza, junto al presidente de la FAB, Luis Doffi.