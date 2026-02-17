FEDERAL A: LOS 37 PARTICIPANTES DE LA EDICIÓN 2026

Torneo Federal A

La tercera categoría del fútbol argentino ya tiene confirmados sus participantes de la edición 2026.

(Gentileza: Ascenso del Interior) Tras los 4 ascensos desde el Torneo Regional, desde Ascenso del Interior te mostramos los 37 participantes de la edición 2026 del Torneo Federal A. Cerca de fin de mes se realizará el sorteo. Formosa, volverá a contar con dos representantes: San Martín y Sol de América. FOTO 1: Sol de América ya se encuentra en plena pretemporada. El plantel dirigido por Omar Larroza y Ricardo Parola, recibió la visita del presidente de la institución, Dario Di Martino.

A continuación, todos los participantes:

9 DE JULIO (Rafaela, Santa Fe)

ALVARADO (Mar del Plata, Buenos Aires)

ATENAS (Río Cuarto, Córdoba)

ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN (San Martín, Mendoza)

BARTOLOMÉ MITRE (Posadas, Misiones)

BOCA UNIDOS (Corrientes)

CIPOLLETTI (Cipolletti, Río Negro)

CÍRCULO DEPORTIVO (Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires)

COSTA BRAVA (General Pico, La Pampa)

DEFENSORES (Puerto Vilelas, Chaco)

DEFENSORES DE BELGRANO (Villa Ramallo, Buenos Aires)

DEPORTIVO ARGENTINO (Monte Maíz, Córdoba)

DEPORTIVO RINCÓN (Rincón de los Sauces, Neuquén)

DOUGLAS HAIG (Pergamino, Buenos Aires)

EL LINQUEÑO (Lincoln, Buenos Aires)

ESCOBAR FÚTBOL CLUB (Ing. Maschwitz, Buenos Aires)

FUNDACIÓN AMIGOS POR EL DEPORTE (Russell, Mendoza)

GERMINAL (Rawson, Chubut)

GIMNASIA Y ESGRIMA (Chivilcoy, Buenos Aires)

GIMNASIA Y ESGRIMA (Concepción del Uruguay, Entre Ríos)

GUILLERMO BROWN (Puerto Madryn, Chubut)

HURACÁN LAS HERAS (Las Heras, Mendoza)

INDEPENDIENTE (Chivilcoy, Buenos Aires)

JUVENTUD ANTONIANA (Salta)

JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO (San Luis)

KIMBERLEY (Mar del Plata, Buenos Aires)

OLIMPO (Bahía Blanca, Buenos Aires)

SAN MARTÍN (Formosa)

SANTAMARINA (Tandil, Buenos Aires)

SARMIENTO (La Banda, Santiago del Estero)

SARMIENTO (Resistencia, Chaco)

SOL DE AMÉRICA (Formosa)

SOL DE MAYO (Viedma, Río Negro)

SPORTIVO ATLÉTICO CLUB (Las Parejas, Santa Fe)

SPORTIVO BELGRANO (San Francisco, Córdoba)

TUCUMÁN CENTRAL (San Miguel de Tucumán, Tucumán)

VILLA MITRE (Bahía Blanca, Buenos Aires)