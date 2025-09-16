Federal

FEDERAL A: LOS CRUCES DE  LOS CUARTOS DE FINAL

Ocho equipos siguen en carrera por el primer ascenso a la Primera Nacional. Además, se conocen los primeros cruces de la Segunda Etapa de la Reválida. El único representante de la Región NEA en esta nueva etapa del Torneo Federal A 2025, es San Martín de Formosa. A continuación, los detalles de Cuartos de Final del certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA. FOTO: El Franjeado del barrio San Francisco es la esperanza del fútbol de la región en la intención de clasificar a la B Nacional.

Cuartos de Final

Ida: 21 de Septiembre.

Vuelta: 28 de Septiembre

1) Ciudad de Bolívar (Buenos Aires)- San Martín (Formosa) L

2) Argentino de Monte Maíz (Córdoba)- Gimnasia de Chivilcoy (Buenos Aires) L

3) Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba)- Deportivo Rincón L

4) Atlético Rafaela (Santa Fe)- Olimpo de Bahía Blanca (Buenos Aires) L

L: Hacen de local en el juego de Ida-

En caso que la serie partidos finalice igualada 1ro en puntos y 2do en diferencia de goles clasificarán a la Cuarta Fase Final los clubes ubicados en el primer lugar y segundo lugar de cada zona de la Segunda Fase.

Los cuatro (4) clubes perdedores clasifican a la Segunda Etapa de la Reválida.

 

 

