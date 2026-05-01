Federal

Federal A: Programación confirmada para los equipos formoseños en la fecha 7

Porreddeportiva

May 1, 2026

 

El Consejo Federal de la AFA oficializó el cronograma de la séptima jornada de la Zona 2 del Torneo Federal A 2026. Los representantes de Formosa, Sol de América y San Martín, entrarán en acción este domingo 3 de abril por la tarde.

Sol de América, que busca recuperarse tras la caída en el clásico ante el Franjeado, recibirá en su estadio a Tucumán Central. El encuentro contará con el arbitraje del chaqueño Guillermo Adrián González.

Por su parte, San Martín viajará a Salta para medirse ante Juventud Antoniana, en un duelo que será dirigido por el cordobés Leandro Sosa Abrile.

FOTO 1: Sol de América tras su traspié frente a San Martin buscara recuperar la sonrisa ante los tucumanos.

FOTO 2: Todos los detalles de los partidos, escenarios, horarios y cuaternas arbitral.

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Federal

Dueño del Clásico: San Martín se hizo fuerte  en el «17 de Octubre» y trepó en la tabla

Abr 27, 2026 reddeportiva
Federal

Clásico formoseño en el Federal A: San Martín  y Sol de América paralizan la ciudad

Abr 25, 2026 reddeportiva
Federal

El correntino Billanueva dirigirá el duelo entre San Martín y Sol de América

Abr 22, 2026 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Fútbol

Primera B de Formosa arrancó a puro gol: 24 gritos en el estreno del 2026

1 de mayo de 2026 reddeportiva
Federal

Federal A: Programación confirmada para los equipos formoseños en la fecha 7

1 de mayo de 2026 reddeportiva
Polideportivo

Se viene el 2° Torneo Puntuable del Circuito FRSPC 2026 en Formosa

29 de abril de 2026 reddeportiva
Fútbol

NO HABRÁ FÚTBOL EN 8 DE DICIEMBRE

28 de abril de 2026 reddeportiva