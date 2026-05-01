Federal A: Programación confirmada para los equipos formoseños en la fecha 7

El Consejo Federal de la AFA oficializó el cronograma de la séptima jornada de la Zona 2 del Torneo Federal A 2026. Los representantes de Formosa, Sol de América y San Martín, entrarán en acción este domingo 3 de abril por la tarde.

Sol de América, que busca recuperarse tras la caída en el clásico ante el Franjeado, recibirá en su estadio a Tucumán Central. El encuentro contará con el arbitraje del chaqueño Guillermo Adrián González.

Por su parte, San Martín viajará a Salta para medirse ante Juventud Antoniana, en un duelo que será dirigido por el cordobés Leandro Sosa Abrile.

FOTO 1: Sol de América tras su traspié frente a San Martin buscara recuperar la sonrisa ante los tucumanos.

FOTO 2: Todos los detalles de los partidos, escenarios, horarios y cuaternas arbitral.