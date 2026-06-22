Federal A: San Martín goleó, alcanzó  la cima y calienta el clásico formoseño

La Zona 2 del Torneo Federal A 2026 ingresó en su etapa de definiciones tras disputarse la decimocuarta fecha. El certamen organizado por Consejo Federal de la AFA entregó una jornada de alto impacto donde San Martín de Formosa capitalizó su localía para subirse a lo más alto, mientras que Sol de América tropezó en suelo chaqueño, pero sostiene su lugar de privilegio en los puestos de vanguardia.

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Un Franjeado implacable

trepa a la vanguardia

En el estadio 17 de Octubre, San Martín ratificó su gran presente con un categórico 3-0 sobre Sarmiento de Resistencia. El elenco conducido por Marcelo Rubino impuso condiciones desde el pitazo inicial del árbitro José Darío Sandoval y resolvió el pleito con notable contundencia. Mauro Siergiekuk rompió la paridad a los 8´ de la primera mitad. Lejos de replegarse, el local estiró la ventaja a los 32´ por intermedio de Dylan Leiva. El golpe de gracia llegó apenas iniciado el complemento, cuando Ricardo Tapia firmó el tercero a los 3´, clausurando cualquier intento de reacción del Decano chaqueño.

Con esta victoria, San Martín suma 23 unidades y atrapó la línea de Bartolomé Mitre de Posadas en la cumbre de la tabla de posiciones.

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Sol de América pagó caro

una ráfaga en el Chaco

La contracara de la jornada para el fútbol formoseño la vivió Sol de América, que cayó 2-1 ante Defensores de Vilelas en el Juan Alberto García (estadio de Chaco For Ever), bajo el arbitraje de Lautaro Castañola. El equipo del binomio técnico integrado por Omar Larroza y Ricardo Parola parecía encarrilar la tarde gracias al gol tempranero del atacante Javier Sosa a los 13´ del primer tiempo. Sin embargo, el conjunto verdiblanco reaccionó en el inicio del segundo período y dio vuelta el marcador en una ráfaga de dos minutos: Gonzalo Ríos empardó a los 5´ y Gustavo Carvallo decretó el triunfo local a los 7´.

A pesar del paso en falso, el Solense se mantiene tercero con 20 puntos, firmemente asentado en la zona de clasificación directa.

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El panorama completo de la Fecha 14

La jornada se caracterizó por la paridad y por resultados que comprimieron el lote de arriba.

En Formosa: San Martín 3 – Sarmiento de Resistencia 0

En Resistencia: Defensores de Vilelas 2 – Sol de América 1

En Tucumán: Tucumán Central 2 – Boca Unidos 0

En Posadas: Bartolomé Mitre 0 – Juventud Antoniana de Salta 0

Libre: Sarmiento de La Banda

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Próxima fecha

El Lote 34 será el epicentro de la zona 2

La decimoquinta jornada promete paralizar a la provincia de Formosa. Sol de América recibirá en su estadio a San Martín en un duelo que pondrá en juego mucho más que el orgullo local: una victoria del dueño de casa igualará las acciones en la tabla, mientras que un triunfo franjeado podría consolidarlo como líder absoluto.

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El programa de la Fecha 15

En Formosa: Sol de América vs. San Martín

En La banda : Sarmiento de La Banda vs. Bartolomé Mitre

En Salta: Juventud Antoniana vs. Defensores de Vilelas

En Resistencia: Sarmiento de Resistencia vs. Tucumán Central

Libre: Boca Unidos

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FOTO 1: Dylan Leiva el defensor cordobés festeja su gol, el segundo de San Martín frente a Sarmiento de Resistencia.

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FOTO 2: Sol de América no pudo sostener la ventaja inicial y terminó perdiendo ante Defensores de Vilelas.

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