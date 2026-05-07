Federal A: San Martín y Sol de América ya   tienen hoja de ruta para la octava fecha

El Consejo Federal de la AFA oficializó la programación de la Zona 2, donde los equipos formoseños jugarán este domingo 10 de mayo.

San Martín, líder solitario, recibirá a las 16:30 a Sarmiento de La Banda en el estadio 17 de Octubre, será árbitro: Franco Rioja (Posadas- Misiones) .

En tanto, Sol de América —escolta del torneo— visitará a Boca Unidos en Corrientes a las 16:00. El cruce, que se disputará en el Leoncio Benítez, será arbitrado por Ramón Guaymas Tornero (Salta) y se podrá seguir en vivo por la pantalla de Fox Sports.

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La programación

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FOTO 1: San Martín estrenará la punta y ante su público cuando enfrente a Sarmiento de La Banda.

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FOTO 2: Sol de América es pura alegría y como si todo fuera poco, jugará para la televisión nacional cuando mida a Boca Unidos.

Todos los detalles.