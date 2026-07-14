FEDERAL A: SOL DE AMÉRICA CLASIFICÓ CON UNA REMONTADA  ÉPICA Y SAN MARTÍN SIGUE LÍDER PESE A LA DERROTA

La decimoséptima fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A dejó un saldo altamente positivo para el fútbol formoseño. Sol de América logró una gloriosa clasificación a la próxima ronda, mientras que San Martín más allá de la caída mantuvo en lo más alto de la tabla de posiciones a una jornada del final de la fase regular.

Sol de América: Reacción heroica

y pasaje a la Fase Campeonato

En el estadio del Lote 34, Sol de América firmó una de las páginas más emocionantes de la fecha. El conjunto local perdía 2-0 en el primer tiempo ante Boca Unidos de Corrientes, que se había adelantado con goles de Leandro Gómez (4´PT) y Kevin Fernández (20´PT). Sin embargo, el complemento mostró una versión arrolladora del dueño de casa. Marcos Ojeda descontó a los 10´ y Javier Sosa se vistió de héroe con un doblete letal a los 25′ y 42´ para sellar el 3-2 definitivo. Con este triunfo, el «Solense» alcanzó los 26 puntos y aseguró matemáticamente su boleto a la Fase Campeonato, desatando el festejo de su parcialidad. Dirigió José Sandoval de Concordia (Entre Ríos).

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San Martín: Tropezó en La Banda

pero mira a todos desde arriba

Por su parte, San Martín de Formosa no pudo sumar en su visita a Santiago del Estero y cayó 2-0 frente a Sarmiento de La Banda, en un encuentro dirigido por el mendocino Jorge Etem que estuvo interrumpido por más de 20 minutos en la primera etapa. Los goles del conjunto bandeño fueron obra de Guillermo Guzmán (28´PT) y y Ramiro Veliz (62´PT).

A pesar de la caída, el «Franjeado» mantiene el liderazgo absoluto del grupo con 27 unidades y ya respira tranquilo, puesto que había garantizado su clasificación a la instancia definitiva en la jornada anterior.

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Todos los resultados de la Fecha 17

Sol de América (Formosa) 3 – Boca Unidos (Corrientes) 2

Sarmiento (La Banda) 2 – San Martín (Formosa) 0

Juventud Antoniana (Salta) 3 – Tucumán Central 1

Bartolomé Mitre (Posadas) 1 – Defensores de Vilelas 0

Libre: Sarmiento de Resistencia.

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El cierre de la primera fase: La Fecha 18

La fase de clasificación bajará el telón con partidos decisivos para definir las colocaciones finales de cara al Reducido

En Formosa: San Martín vs. Bartolomé Mitre de Posadas

En Chaco: Sarmiento de Resistencia vs. Sol de América

En Tucumán: Tucumán Central vs. Sarmiento de La Banda

En Corrientes: Boca Unidos vs. Juventud Antoniana

Libre: Defensores de Vilela (Chaco).

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FOTO UNO: Sol de América protagonizó un gran segundo tiempo y dejó el triunfo en casa. Los dirigidos por Omar Larroza y Ricardo Parola alcanzaron el objetivo de clasificar a la Ronda Campeonato.

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FOTO DOS: Una postal del duelo entre Sarmiento de La Banda y San Martín. El técnico Marcelo Rubino y sus dirigidos ya piensan en el aguardado duelo con Mitre en el 17 de Octubre.

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