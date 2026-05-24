Federalismo estratégico: Formosa se convierte en el epicentro de la integración del rugby regional

La visita oficial de la Mesa Ejecutiva de la UAR a la provincia no solo ratificó el compromiso con el desarrollo del interior, sino que sentó las bases de un polo de crecimiento compartido entre el NEA y Paraguay.

En un movimiento que redefine la arquitectura del deporte en el norte argentino, la Unión de Rugby de Formosa (URF), presidida por Luis Scribano fue anfitriona de una jornada calificada como histórica. Bajo la premisa de un «rugby más federal que nunca», la cúpula de la Unión Argentina de Rugby (UAR) desembarcó en la provincia para consolidar una agenda de integración que trasciende los límites jurisdiccionales, incorporando al Paraguay como actor clave en el tablero regional.

Una conducción en el territorio

La comitiva nacional, liderada por el presidente Félix Páez Molina —acompañado por Jaime Barba, Rodrigo Roncero, Matías Gorosito y Jorge Luis García Borges—, evitó los formalismos de escritorio para priorizar el contacto directo. La recorrida por las instalaciones de los clubes locales permitió un diagnóstico de situación de primera mano, donde los dirigentes de base, entrenadores y jugadores pudieron exponer sus desafíos estructurales y proyectos de crecimiento.

Este diálogo cara a cara representa un cambio de paradigma en la gestión: el reconocimiento de que la salud del rugby argentino depende directamente de la solidez de sus instituciones de base.

El bloque NEA y la proyección internacional

El punto culminante de la jornada tuvo lugar en el Aguará Rugby & Hockey Club. Allí, la Mesa Ejecutiva de la UAR no solo brindó un panorama detallado de la actualidad del deporte a nivel nacional, sino que propició un espacio de debate estratégico de alto vuelo con los protagonistas de la región.

La mesa de trabajo contó con una representatividad inédita:

Francisco García, presidente de la Unión de Rugby del Nordeste (URNE).

Iván Lambert, presidente de la Unión de Rugby de Misiones (URUMI).

Gustavo Borgognon, presidente de la Unión de Rugby del Paraguay (URP), junto al gerente Diego Manson.

Un nuevo eje de desarrollo

La presencia de las autoridades paraguayas junto a los líderes del NEA marca el inicio de una etapa de cooperación técnica y competitiva que busca potenciar el nivel del rugby en el corredor norte. Esta sinergia regional apunta a reducir las asimetrías históricas y a posicionar al NEA como un centro neurálgico para el desarrollo del alto rendimiento y la captación de talentos.

Desde la URF, expresaron un profundo agradecimiento a la conducción nacional, destacando que esta visita marca «un antes y un después». No se trata solo de una visita protocolar, sino de la validación de un rumbo: un rugby integrado, dialoguista y, sobre todo, genuinamente federal.

FOTO 1: Encuentro histórico la dirigencia nacional, regional y local, posa para la posteridad en el salón del Club Aguará.

FOTO 2: La dirigencia encabezada por Francisco García estuvo presente en las instalaciones de la Fundación Aborigen en el barrio La Nueva Formosa.