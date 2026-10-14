Fútbol FELICES 115 AÑOS CLUB SPORTIVO PATRIA reddeportiva 14 de octubre de 2026 0 Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas Navegación de entradas Anterior: Copa Gildo Insfrán 2026: “El torneo que promueve la integración deportiva, social y cultural de Formosa” Deja una respuesta Cancelar la respuestaTu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Historias relacionadas Fútbol Argentinos Juniors realizará pruebas de jugadores en Formosa para categorías 2010 a 2020 reddeportiva 12 de octubre de 2026 0 Fútbol FÚTBOL DE LA CATEGORÍA B reddeportiva 10 de octubre de 2026 0 Fútbol Municipal y Estrellas avanzan en el Torneo Federal Regional Amateur reddeportiva 6 de octubre de 2026 0