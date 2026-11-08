Polideportivo FELIZ DÍA DEL PERIODISTA DEPORTIVO reddeportiva 7 de noviembre de 2026 0 Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas Navegación de entradas Anterior: Todo listo en Taragüy para conocer a los campeones del Regional de Rugby del NEA Deja una respuesta Cancelar la respuestaTu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Historias relacionadas Polideportivo GUIDO FLORENTIN EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA POR EL CANAL 3 reddeportiva 7 de noviembre de 2026 0 Polideportivo GRAN FIESTA DEL ATLETISMO JUVENIL EN LOS JUEGOS EVITA reddeportiva 7 de noviembre de 2026 0 Polideportivo Abrieron las inscripciones para los exámenes de idoneidad de guardavidas para la temporada 2026-2027 reddeportiva 4 de noviembre de 2026 0