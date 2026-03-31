Básquetbol

FERRO CARRIL OESTE EL PRIMER RIVAL DE LA UNIÓN EN LA COPA ISLAS MALVINAS

Porreddeportiva

Mar 31, 2026

 

El Verdolaga llega como uno de los equipos más competitivos de la temporada en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) y buscará dar otro paso fuerte cuando enfrente a La Unión.

Ferro Carril Oeste (FOTO) se presenta en el Final Four de la Copa Islas Malvinas como uno de los equipos más sólidos de la temporada. Bajo la conducción de Federico Fernández, el conjunto de Caballito ha sabido consolidar una identidad basada en la intensidad defensiva y el juego colectivo, sosteniendo un rendimiento competitivo a lo largo de La Liga Nacional.

El equipo llega respaldado por un cierre de 2025 histórico, en el que se consagró campeón de la Liga Sudamericana tras vencer a Regatas, y logró trasladar esa confianza al plano doméstico. Con un registro de 18 victorias y 13 derrotas, Ferro se mantiene en la pelea, apoyado además en una fuerte localía en el Héctor Etchart, donde acumula 12 triunfos en 16 presentaciones. Fuera de casa, en tanto, registra 6 victorias y 9 caídas.

En el plano individual, Emiliano Lezcano se destaca como el principal anotador con 13,1 puntos por partido, acompañado por Facundo Piñero (9,9) y Valentín Bettiga (9,8). Justamente Bettiga lidera al equipo en rebotes con 5,2 por juego, seguido por José Defelippo (4,7) y Anthony Peacock (3,8). En la generación, Jano Martínez encabeza el rubro asistencias con 3,6, secundado por Defelippo (2,6) y el propio Lezcano (2,4).

A nivel colectivo, Ferro exhibe números que explican su protagonismo: es el segundo equipo más goleador de la competencia con 83,5 puntos por partido y también el segundo en asistencias, con 16,2 pases gol por juego, mientras que promedia 33,7 rebotes, ubicándose en el puesto 13 en ese rubro.

Con este presente, el Verdolaga afrontará el cruce ante La Unión con argumentos firmes y la ambición de meterse en la final, respaldado por un estilo que lo convirtió en uno de los rivales más exigentes de la temporada.

 

 

 

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