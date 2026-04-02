Ferro y Obras jugarán la final de la Copa Islas Malvinas en Formosa

Ferro derrotó a La Unión de Formosa y Obras venció a Independiente de Oliva

Ferro y Obras disputarán este jueves desde las 22.30 la final de la Copa Islas Malvinas en el estadio Cincuentenario de Formosa. Ambos elencos ganaron partidos de alto contenido emotivo. El cuadrangular reúne a los cuatro mejores equipos de la primera etapa de la Liga Nacional de Básquetbol (ADC), la máxima competencia del baloncesto argentino reservada para franquicias masculinas. FOTO 1: La Unión de Formosa perdió un partido increíble ante Ferro. Un triple en la última acción de juego sepultó las posibilidades del local de estar en la final de un torneo que clasificará para la Sudamericana.

Cuando todo parecía definido, cuando el reloj ya no daba margen y el partido se consumía en detalles, apareció Emiliano Lezcano, el hombre de los tiros imposibles, para escribir el final más inesperado. Ferro Carril Oeste venció 90 a 89 a La Unión de Formosa con un triple sobre la chicharra y se metió en la final de la Copa Islas Malvinas.

Lezcano hizo 16, Piñero 17, Diez 16 y Bettiga 13. Rodrigo Gallegos hizo 3 tantos. En el local anotó 19 Beavers, 17 Gaskins, 14 Elsener y 2 el rosarino Augusto Moresco.

En el primer duelo de la jornada, Obras tuvo que sostener su dominio, sobrevivir a la reacción rival y atravesar dos tiempos suplementarios para quedarse con una semifinal atrapante frente a Independiente de Oliva por 122 a 113, en el Estadio Cincuentenario.

Federico Zezular fue la gran figura con 28 puntos, acompañado por el aporte de Felipe Inyaco y Ty Sabin, ambos con 19. Para Independiente hizo 27 Rolfi, 21 Filippetti, 20 Tabárez, 16 Cáffaro y 7 el rosarino Nicolás Marcucci.

FOTO 2: Obras Básquet le ganó a Independiente de Oliva y jugará esta noche por el título de campeón.