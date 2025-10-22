FINAL DE LA FASE REGULAR DEL TORNEO DE PRIMERA B

Este martes se completó la decimonovena y última fecha de la fase regular del Torneo de Primera B 2025 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). Los resultados de los cuatro partidos que se regularizaron hoy fueron: Deportivo Tatané 3- Antenor Gauna 0, República Argentina 1- Sargento Rivarola 1, Domingo Sacio 2- Divino Niño 0 y Estrellas de Laishí 1- Katrina 1. FOTO 1: Equipo de Tatané uno de los candidatos al segundo ascenso a la A.

Es importante recordar que Estrellas de Laishí ganador de la fase regular se quedó con el primer ascenso a la categoría A. En tanto que, en la puja por el segundo boleto, los cruces de semifinales quedaron así: Deportivo Tatané (segundo en la tabla)- Katrina (quinto) y Domingo Savio (tercero)- República Argentina (cuarto).

Foto 2: Todos los resultados de la fecha 19 del torneo de la B