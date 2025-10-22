Fútbol

FINAL DE LA FASE REGULAR DEL TORNEO DE PRIMERA B

Porreddeportiva

Oct 22, 2025

 

Este martes se completó la decimonovena y última fecha de la fase regular del Torneo de Primera B 2025 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). Los resultados de los cuatro partidos que se regularizaron hoy fueron: Deportivo Tatané 3- Antenor Gauna 0, República Argentina 1- Sargento Rivarola 1, Domingo Sacio 2- Divino Niño 0 y Estrellas de Laishí 1- Katrina 1. FOTO 1: Equipo de Tatané uno de los candidatos al segundo ascenso a la A.

Es importante recordar que Estrellas de Laishí ganador de la fase regular se quedó con el primer ascenso a la categoría A. En tanto que, en la puja por el segundo boleto, los cruces de semifinales quedaron así: Deportivo Tatané (segundo en la tabla)- Katrina (quinto) y Domingo Savio (tercero)- República Argentina (cuarto).

Foto 2: Todos los resultados de la fecha 19 del torneo de la B

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Fútbol

FÚTBOL DE LA CATEGORÍA B

Oct 21, 2025 reddeportiva
Fútbol

8 DE DICIEMBRE EMPATÓ CON ARGENTINOS DEL NORTE 0-0

Oct 20, 2025 reddeportiva
Fútbol

José Ferreyra, nuevo entrenador de la selección del Futsal

Oct 19, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Fútbol

FINAL DE LA FASE REGULAR DEL TORNEO DE PRIMERA B

22 de octubre de 2025 reddeportiva
Fútbol

FÚTBOL DE LA CATEGORÍA B

21 de octubre de 2025 reddeportiva
Boxeo

Prosiguen las Finales Provinciales  de los Juegos Evita Formoseños

21 de octubre de 2025 reddeportiva
Rugby

PARAGUAY CAMPEÓN DEL TORNEO SELECT 12 NORTE

20 de octubre de 2025 reddeportiva