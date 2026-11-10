Finalizó con éxito un nuevo Torneo de fútbol de Veteranos de la Asociación “Formosa Tu Ciudad”

Con una importante convocatoria de público y el acompañamiento de familias y vecinos, concluyó una nueva edición del campeonato de Veteranos organizado por la Asociación “Formosa Tu Ciudad”.

Las definiciones se llevaron a cabo en la cancha auxiliar del estadio Don Antonio Romero. Por la Copa de Oro, 7 de Diciembre de Boedo venció 1 a 0 a La Esperanza y se consagró campeón. En tanto, El Tomba superó por el mismo resultado a Fortaleza y obtuvo la Copa de Plata.

Tras los encuentros, Adan Cano y Sergio Solís, responsables de la organización, encabezaron la entrega de trofeos a los finalistas, quienes también recibieron premios en efectivo. Asimismo, destacaron el desarrollo de la jornada, que transcurrió con total normalidad, y valoraron el comportamiento de jugadores y delegados durante el certamen.

Vale recordar que, la Asociación desarrolla sus actividades desde el 2020 y registra un crecimiento sostenido. Actualmente, reúne a doce equipos en la categoría Veteranos, destinada a futbolistas mayores de 34 años, que cada fin de semana promueven la actividad física y generan espacios de integración comunitaria.

A su vez, Cano invitó a los equipos interesados a participar de la próxima competencia, cuyo inicio está previsto para el 14 de noviembre. Finalmente, agradeció el acompañamiento del intendente, ingeniero Jorge Jofré, y de la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, para continuar fortaleciendo estas propuestas deportivas.

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