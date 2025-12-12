FINALMENTE, JOSÉ MANUEL DÍAZ DIRIGIRÁ: RAFAELA- SAN MARTÍN

En las últimas horas de la tarde del jueves, el Consejo Federal de la AFA decidió cambiar la designación del árbitro para el juego de vuelta de la final de la Reválida del Torneo Federal A, entre Atlético Rafaela y San Martín de Formosa. Finalmente, el encargado de impartir justicia será el colegiado José Manuel Díaz (Villa Mercedes- San Luis), el mismo reemplaza al ayacuchense Marcos Liuzzi.

Si bien oficialmente no se informó sobre el motivo del cambio, la prensa rafaelina señaló que la dirigencia del club formoseño habría objetado la designación de Liuzzi. El bonaerense había dirigido el partido de vuelta de Cuartos de Final entre Ciudad de Bolívar y San Martín, que finalizó favorable al Bolívar por 4-1.

Díaz, nacido en Córdoba, y de profesión cartero, pertenece a los registros del Consejo Federal de la AFA, y desde hace tres temporadas dirige en el Torneo Federal A. El resto del quinterno arbitral es el mismo.