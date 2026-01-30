Básquetbol

FINALMENTE, SARMIENTO TAMPOCO JUGARÁ LA LIGA

reddeportiva

Ene 30, 2026

 

La Confederación Argentina de Básquet, a través de su Departamento de Competencias, informó que el 23 de enero finalizó el plazo de inscripción para La Liga Federal 2026, el certamen más grande y federal del básquetbol nacional. La novedad para el básquetbol de Formosa pasa por el hecho de que CABB no aceptó la petición de Sarmiento para disputar la Liga, pedido formulado ante las deserciones de Estudiantes y Sol de América, que alegaron cuestiones económicas. De esta manera la provincia no tendrá presencia en la tercera categoría del baloncesto nacional.

Concluido el análisis de la documentación presentada por las instituciones participantes, se llegó a 92 equipos inscriptos de 16 provincias para esta nueva edición de la tercera categoría, que mantiene su fecha estimada de inicio entre el 26 de febrero y el 6 de marzo.

LA CAB anunció que en los próximos días confirmará el formato de competencia para cada conferencia y la distribución de los clubes de FeBAMBA en las tres zonas de la Conferencia Metropolitana. En todas las zonas competirán todos contra todos ida y vuelta.

Conferencia NEA

Será una zona única conformada por 10 clubes. En esta zona competían los equipos de Formosa.

Zona NEA (10 equipos): CAPRI (Posadas), Córdoba (Corrientes), Cultural (Santa Sylvina), Don Bosco (Resistencia), Hércules (Charata), Hindú Club (Resistencia), Mitre (Posadas), Regatas (Resistencia), San Lorenzo (Monte Caseros) y Tokio (Posadas).

 

 

 

Por reddeportiva

