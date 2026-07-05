FM Espacios transmite en vivo el duelo entre San Martín y Juventud Antoniana

Este domingo, FM Espacios 92.5 llevará toda la emoción del Torneo Federal A con la transmisión del encuentro entre San Martín de Formosa y Juventud Antoniana de Salta, correspondiente a la 16.ª fecha de la Zona 2. El partido se disputará desde las 16 horas en el estadio «17 de Octubre».

El conjunto franjeado buscará hacerse fuerte de local y sumar tres puntos fundamentales para seguir prendido en la pelea del campeonato, frente a un rival histórico de la categoría.

La cobertura contará con los relatos de Ramón Gayoso y los comentarios de Carlos Gilbert, quienes acompañarán todas las incidencias del duelo ente formoseños y salteños.

Los oyentes podrán seguir el partido por FM Espacios 92.5 y también a través de la transmisión en vivo en el canal de YouTube de FM Espacios.

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