FONTANA EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA POR EL CANAL 3

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 19, y el domingo a las 16, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad los invitados son: Constantino Vrsalovic y Jorge Benítez, presidente y vocal 1º, respectivamente, del Club Jorge Luis Fontana. FOTO 1: Jorge Benítez, Alfredo Domínguez y Cote Vrsalovic, en un pasaje del programa que saldrá al aire este fin de semana por el canal provincial.

Ambos reseñan la rica historia de la entidad Albiceleste, fundada el 14 de junio de 1916. La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, profundo conocedor de las vivencias de la institución de la avenida Gustnisky.

Será un buen momento para escuchar a dos verdaderos referentes del Club Fontana, como son Cote Vrsalovic y Jorge Benítez.

FOTO 2: La promoción del programa a emitirse este fin de semana por el Canal 3 de la ciudad de Formosa.