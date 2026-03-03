Formosa cerró el Triatlón 2026 con  un balance “sumamente positivo”

Con la presencia de 250 atletas internacionales, el evento reafirmó el compromiso del Gobierno de Formosa de sostener la inversión deportiva y la infraestructura de primer nivel, en un claro contraste con las políticas de desfinanciamiento ejecutadas por la gestión nacional.

En la tarde de este domingo 1º de marzo se dio clausura a la Copa Panamericana y Campeonato Sudamericano de Triatlón 2026 que se desarrolló en el Paseo Costanero “Vuelta Fermoza”, durante este fin de semana donde participaron alrededor de 250 atletas de 11 países distintos.

El secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, acompañó la premiación y en declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) realizó un balance “sumamente positivo” de la competencia.

Expresó que “estamos contentos de poder seguir sosteniendo en Formosa este tipo de evento deportivo” y añadió que “con este encuentro fomentamos el deporte y el turismo”, destacando que también es una buena oportunidad “para que vean lo que somos realmente, y no lo que nos pintan por algunos medios de comunicación nacional”.

“Estamos felices de que nuestro Modelo Formoseño pueda seguir haciendo lo que la Nación dejó de hacer hace rato”, aseguró el funcionario.

Asimismo, indicó que la provincia “cuenta con toda la infraestructura deportiva y logística para poder alojar a cada uno de los participantes”, al tiempo que resaltó que “esto también genera un movimiento en la economía local, ya que los hoteles estuvieron ocupados, al igual que los restaurantes y bares visitados por los equipos”.

Al concluir, Romay puso de relieve que estos eventos internacionales son posibles gracias al apoyo del Gobierno de Formosa y recordó que el gobernador Gildo Insfrán, durante la apertura de sesiones legislativas en la mañana de este domingo, subrayó que “el deporte y la educación son ejes centrales del Modelo Formoseño”, cuestión que se encuentra plasmada en el Artículo 52 de la nueva Constitución Provincial, garantizando “el derecho al deporte como una herramienta de transformación social y formación humana”.

Por su parte, Orlando Arauz, presidente de la Federación Argentina de Triatlón, subrayó que “hemos vivido una semana maravillosa y un fin de semana inolvidable, que quedará en las páginas de la historia de nuestra provincia, y por supuesto, del triatlón argentino, suramericano y mundial”:

simismo, destacó que “los atletas viven para esto y realizan un esfuerzo enorme para lograr participar de estos eventos”, sobre todo en estos momentos, remarcó “donde las federaciones nacionales estamos atravesando un momento muy crítico y complicado, debido a la gestión nacional”.

Por eso, agradeció y felicitó “a las familias y a cada uno de los atletas y a sus entrenadores”.

Además, enfatizó en la “reactivación económica que genera este turismo deportivo”, marcando que “Formosa tiene toda la infraestructura, el equipo y el recurso humano para posicionarse como sede”.

Finalmente, aseguró que “vamos a seguir trabajando y buscando las formas para que se siga desarrollando el alto rendimiento deportivo en el país”, añadiendo que “Formosa es una gran plaza y después de esto, estamos para soñar en grande”.

Y sumó su agradecimiento “a todo el Gobierno provincial y a las instituciones que siempre acompañan; pero por sobre todo a nuestro Gobernador, ya que es una decisión de él que el deporte sea verdaderamente una cuestión de Estado, y estos son los hechos”.