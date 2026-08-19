FORMOSA CON PRESENCIA EN LOS TRES NIVELES DEL RUGBY REGIONAL

La Unión de Rugby de Formosa (URF) marcará un hito institucional al presentar embajadores en los tres niveles del certamen más importante de la región. El rugby de Formosa ratifica su evolución y consolida su estructura competitiva en el plano regional.

En esta edición 2026 del Torneo Regional NEA, los clubes de la provincia registrarán una participación sin precedentes al desplegar banderas en los tres estamentos del campeonato: la Zona Campeonato, la Zona Ascenso y el Tercer Nivel Regional.

La máxima exigencia estará a cargo de Aguará. El «Zorro» asumirá una vez más la representación provincial en la Zona Campeonato, el círculo de élite donde se miden los principales exponentes de Chaco, Corrientes, Misiones y Paraguay.

Por su parte, la Zona Ascenso contará con una doble presencia formoseña. Qompí y Caza y Pesca formarán parte de este exigente nivel con el objetivo de afianzar su juego, disputar los puestos de vanguardia y pelear por el ansiado boleto a la máxima categoría.

Finalmente, la base del desarrollo local tendrá una atractiva disputa interna. Los clubes San Cipriano, Fundación Aborigen y Chajá se enfrentarán en una fase clasificatoria para definir cuál de ellos se adjudicará la plaza que le corresponde a la URF en el Tercer Nivel Regional.

Con seis instituciones movilizadas bajo una misma premisa, el rugby formoseño reafirma su crecimiento integral y renueva sus credenciales en el exigente escenario del Nordeste argentino.

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