FORMOSA CUARTA EN EL NACIONAL SUB 16 DE VOLEIBOL FEMENINO

Cayó el telón en el Campeonato Nacional Sub 16 Femenino y Masculino, que organizado por la Federación del Voleibol Argentino (FeVA) se disputó en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Formosa (FOTO) fue gran protagonista en mujeres donde se ubicó cuarto en la clasificación final entre 21 equipos, en tanto que en varones la selección provincial clasificó en el puesto 17.

Excelente la campaña del seleccionado de mujeres que ganó sus tres primeros partidos a: Misiones, Santiago del Estero y Entre Ríos, en octavos se impuso a Chubut, y en semifinales cayó ante Córdoba, y en la puja por el tercer lugar perdió frente a Bonaerense. El título de campeón quedó en manos de Santa Fe.

En masculino, la campaña fue irregular, y si bien el funcionamiento fue interesante, el nivel de los rivales fue superior. Formosa se colocó en el lugar 17, y el titulo fue para Metropolitana.

La delegación de la Federación Formoseña de Voleibol (FFV) tuvo un comportamiento ejemplar. El voleibol federado necesita un apoyo más decidido de parte de los entes oficiales que trabajan a favor de la practica y difusión del deporte en la provincia.