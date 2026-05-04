Formosa de gala: goleadas, punta y una rabona mágica en el Federal A

En una jornada histórica para el fútbol provincial, San Martín goleó a Juventud Antoniana en Salta y trepó a lo más alto de la tabla. Por su parte, Sol de América no tuvo piedad ante Tucumán Central y se metió en zona de clasificación.

La séptima fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A 2026 quedará grabada como la tarde perfecta para los representantes formoseños. Con dos producciones futbolísticas de alto vuelo, tanto el «Franjeado» como el «Solense» ratificaron su gran presente y se posicionan como serios candidatos al ascenso.

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El «Franjeado» mira a todos desde arriba

San Martín dio un golpe de autoridad en la «Linda». En el imponente estadio Padre Ernesto Martearena, el equipo dirigido por Marcelo Rubino dio una lección de fútbol y contundencia al vencer por 3-0 a Juventud Antoniana.

La tarde tuvo un nombre propio: Gervasio Núñez. El experimentado volante fue la gran figura del encuentro con un doblete (22’ PT y 17’ ST). Su segundo tanto fue una obra de arte que silenció al estadio: tras eludir al arquero, definió con una rabona exquisita para marcar el camino del triunfo. Sobre el cierre, Mauro Sierguejuk sentenció la goleada definitiva.

Más allá de los goles, el encuentro dejó una nota particular: el árbitro Leandro Sosa Abrile mostró la tarjeta roja a Ignacio Sanabria, defensor del local. Con este resultado, San Martín suma 11 unidades y se convirtió en el único puntero del grupo.

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Sol de América, sólido y contundente

En el lote 34 en la ciudad de Formosa, Sol de América también hizo los deberes. La dupla técnica integrada por Omar Larrosa y Ricardo Parola planteó un partido inteligente que se destrabó temprano: a los 8 minutos, Facundo Pardo puso el 1-0 tras aprovechar una desatención defensiva de Tucumán Central. Dirigió el chaqueño Guillermo González.

Aunque el trámite fue parejo durante gran parte del primer tiempo, el local golpeó en los momentos justos. A los 10’ del complemento, José Andrés Cabañas estiró la cuenta, y ya en tiempo de descuento (48’ ST), Javier Sosa decoró el 3-0 final.

Con este triunfo, Sol de América alcanza los 10 puntos, ubicándose en la cuarta posición y consolidándose dentro del grupo de clasificación directa.

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Pensando en la octava fecha

La euforia deberá transformarse en trabajo rápidamente. En la octava fecha, el puntero San Martín recibirá en el «17 de Octubre» a Sarmiento de La Banda, en un duelo que promete ser una final anticipada por la cima. Por su parte, Sol de América buscará seguir escalando cuando visite a Boca Unidos en la capital correntina.

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Todos los resultados de la séptima fecha

En Salta: Juventud Antoniana 0- San Martín de Formosa 3

En Formosa: Sol de América 3- Tucumán Central 0

En Resistencia (Chaco): Sarmiento 1- Boca Unidos 1

En La Banda (Santiago del Estero): Sarmiento 1- Defensores de Vilelas (Chaco) 2

Libre: Bartolomé Mitre de Posadas (Misiones)

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Partidos de la octava fecha

En Formosa: San Martín- Sarmiento de La Banda

En Corrientes: Boca Unidos- Sol de América

En Tucumán: Tucumán Central- Juventud Antoniana

En Resistencia: Defensores de Vilelas- Bartolomé Mitre

Libre: Sarmiento de Resistencia

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FOTO 1: El vestuario de San Martín fue pura alegría por la goleada y la punta.

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FOTO 2: Una postal del duelo entre Sol de América y Tucumán Central en la capital formoseña.