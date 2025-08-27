FORMOSA DEBUTA EN LA COPA PAÍS FRENTE A EL DORADO DE MISIONES

El estadio del Club Sol de América en el Lote 34, será escenario este miércoles del partido de ida entre los seleccionados de Formosa y El Dorado (Misiones), por la segunda etapa de la Liga Litoral Norte de la Copa País, la competencia organizada por el Consejo Federal de la AFA. El juego se iniciará a las 15, y será controlado por el árbitro chaqueño Diego Gastón Mitoire. FOTO 1: Selección de Formosa.

El seleccionado dirigido por Héctor Chaparro hará su primera presentación en el certamen, en tanto que El Dorado viene de ganar la etapa Provincial de Misiones, donde eliminó a Posadas y Oberá.

La revancha se jugará el 3 de septiembre en El Dorado, en el noroeste misionero. El ganador de la serie entre formoseños y eldoradenses, confrontará por la final NEA, con el triunfador de la serie entre Corrientes y Chaco, donde en el juego de ida los correntinos se impusieron por 9-0.

El ganador del NEA, viajará a Buenos Aires, para disputar en el predio de la AFA en Ezeiza, la instancia final junto a los otros ganadores zonales. El campeón de la Copa País se adjudicará un boleto para disputar la edición 2026 de la Copa Argentina.

FOTO 2: Selección de El Dorado.

—

Detalles

Miércoles 27 de Agosto-Juego de Ida

Formosa- El Dorado (Misiones)

Horario: 15

Arbitro: Diego Gastón Mitoire

Líneas: Sabrina Rosa Cristaldo y Claudio Raúl Casco (Todos de Resistencia- Chaco)

Estadio: Club Sol de América- Ciudad de Formosa

—

FOTO 3: Estadio del Club Sol de América escenario del cruce entre Formosa y El Dorado.