FORMOSA DIJO PRESENTE EN EL REGIONAL DE BOXEO MAYORES

Una aceptable actuación le cupo a la delegación de la Federación Formoseña de Boxeo (FFB) que participó del Torneo Regional NEA de Boxeo que se cumplió el fin de semana en la ciudad de Posadas (Misiones). La cita boxística reservada para púgiles de la categoría Mayores varones, fue organizada por la Federación Misiones de Boxeo (FMB) y fiscalizada por la Federación Argentina de Boxeo (FAB).

El torneo que tuvo por sede el polideportivo Itambé Guazú en la capital misionera reunió a valores de Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa. El regional fue clasificatorio para el Nacional a celebrarse del 16 al 20 de julio en la ciudad santafesina de Galvez.

En cuanto a los formoseños, es importante destacar que en la categoría de hasta 49 kg, el belgranense Nicolas Sebastián Hermosí protagonizó una gran pelea en la final ante el correntino Joaquín Fernández, perdiendo ajustadamente en las tarjetas. En 57 kg, el capitalino Gonzalo Brian Meza accedió hasta semifinales, y en 60 kg, el piranense Benjamín Oviedo perdió en su segunda presentación ante el misionero Lautaro Cuellar que luego se quedó con el titulo. Mientras que Santiago Leonel Ortellado de Capital no viajó a raíz de una gripe que comenzó a aquejarlo el día de la partida a Misiones, el mismo es una gran promesa en la categoría de hasta 64 kg.

El presidente de la Federación Formoseña de Boxeo (FFB) Jorge Zarza agradeció a los organizadores por las atenciones brindadas a la delegación provincial que fue presidida por Aldo Javier Villalba, y que tuvo como técnico a Walter Sergio Jaque. El dirigente también adelantó que en la próxima semana se anunciará la oferta de veladas para lo que resta de la temporada en capital e interior.

FOTO: Los integrantes de la delegación de Formosa posan en el polideportivo Itambé Guazú de Posadas.

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