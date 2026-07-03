FORMOSA EN EL REGIONAL DE BOXEO MAYORES EN POSADAS- MISIONES

Una delegación de la Federación Formoseña de Boxeo (FFB), entidad que preside

Jorge Zarza, viajó con destino a la ciudad de Posadas (Misiones) para competir entre este

sábado y el domingo en el Torneo Regional de Boxeo Masculino- Región 7. La organización se encuentra bajó

la orbita de la Federación Misionera de Boxeo (FMB), y contará con la fiscalización de la

Federación Argentina de Boxeo (FAX)-

El torneo se cumplirá íntegramente en el polideportivo Itambé Guazú, y contará con la participación

de púgiles de Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes. Los campeones de cada una de las diez cateforías en disputa

clasificarán para el Torneo Nacional cuya sede aún no fue confirmada oficialmente-

La delegación formoseña esta liderada por: Aldo Javier Villalba (Presidente de la delegación- Capital), Walter

Sergio Jaque (Técnico- Capital), además de estos boxeadores: Nicolás Sebastián Hermosí ( 48 kg- General Belgrano),

Benjamín Oviedo (60 kg- Pirané), Gonzalo Brian Meza (57 kg- Capital) y Santiago Leonel Ortellado (64 kg-Capital).

El titular de la FFB, Jorge Zarza, tiene previsto viajar a la capital misionera con el propósito de participar

de una reunión junto a sus pares de la región. Será un buen momento para adelantar que Formosa organizará el Nacional de Cadetes

en ambas ramas en el mes de noviembre-

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