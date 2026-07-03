FORMOSA EN EL REGIONAL DE BOXEO MAYORES EN POSADAS- MISIONES
Una delegación de la Federación Formoseña de Boxeo (FFB), entidad que preside
Jorge Zarza, viajó con destino a la ciudad de Posadas (Misiones) para competir entre este
sábado y el domingo en el Torneo Regional de Boxeo Masculino- Región 7. La organización se encuentra bajó
la orbita de la Federación Misionera de Boxeo (FMB), y contará con la fiscalización de la
Federación Argentina de Boxeo (FAX)-
El torneo se cumplirá íntegramente en el polideportivo Itambé Guazú, y contará con la participación
de púgiles de Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes. Los campeones de cada una de las diez cateforías en disputa
clasificarán para el Torneo Nacional cuya sede aún no fue confirmada oficialmente-
La delegación formoseña esta liderada por: Aldo Javier Villalba (Presidente de la delegación- Capital), Walter
Sergio Jaque (Técnico- Capital), además de estos boxeadores: Nicolás Sebastián Hermosí ( 48 kg- General Belgrano),
Benjamín Oviedo (60 kg- Pirané), Gonzalo Brian Meza (57 kg- Capital) y Santiago Leonel Ortellado (64 kg-Capital).
El titular de la FFB, Jorge Zarza, tiene previsto viajar a la capital misionera con el propósito de participar
de una reunión junto a sus pares de la región. Será un buen momento para adelantar que Formosa organizará el Nacional de Cadetes
en ambas ramas en el mes de noviembre-